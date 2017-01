Festival de Verão reúne comédia, stand up e música caipira

Depois de um fim de semana movimentado, o Festival de Verão Vale do Aço 2017 será retomado nesta quarta-feira (25), em Ipatinga, com intensa programação. Até a sexta-feira (27), quatro atrações se apresentam nos teatros do Centro Cultural Usiminas e Zélia Olguin.

Na quarta, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h, a comédia musical “A Mulher que Vendeu o Marido por R$ 0,99”, do Espaço Cultural Casa Laboratório, vai divertir o público com a história de uma mulher que, cansada da exploração de seu marido, cachaceiro e preguiçoso, resolve vendê-lo na feira. Mas será que um cabra tão ruim e covarde, vai encontrar algum interessado? Na peça, a divertida história é contata ao som de ritmos que vão do xote ao funk.

No dia seguinte, o som da viola caipira chega ao Teatro Zélia Olguin, com o espetáculo “Chora Viola”, da Orquestra de Viola Caipira, às 20h. O espetáculo é um resgate a cultura caipira e reúne em seu repertório o melhor da musica sertaneja de raiz. Regidos pelo maestro Mariano, mais de 25 músicos vão emocionar a plateia pela beleza poética e musicalidade neste show em reverência a essa tradicional manifestação brasileira.

Ainda na quinta-feira, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a peça “As Mentiras que as Mulheres Contam”, às 20h. A comédia revela ao público as mais famosas mentiras que as mulheres contatam para se dar bem e fazer o bem. Afinal, como seria o mundo se elas não pudessem mentir? Nesse universo, a psicóloga aloprada Lindaurea apresenta seu cômico cotidiano na tentativa de ajudar o próximo.

Na sexta-feira, tem “Stand up com Jonathan Nemer”, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 20h30. Pela primeira vez em Ipatinga, o humorista e advogado, que faz sucesso na internet com seus vídeos de censura livre, vai apresentar um pouco do seu repertório com piadas e fatos do cotidiano com humor para toda a família.

Todos os sábados, o Festival de Verão Vale do Aço oferece oficinas gratuitas para a comunidade. Neste sábado (28/1), a atração é a oficina “Arte da Colagem”, às 15h, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Na atividade ministrada por Cássia Albuquerque, os participantes vão aprender a utilizar a técnica de colagem com revistas em diversos materiais como vidro, madeira e plástico, transformando-os em novos objetos utilitários, possibilitando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo telefone (31)3824-3731.

25/1

A Mulher que Vendeu o Marido por R$ 0,99

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

26/1

Chora Viola

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

As Mentiras que as Mulheres Contam

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia estendida)

27/1

Stand Up com Jonathan Nemer

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia estendida)

Postos de vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas, em quiosque do Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports. Na internet a compra pode ser feita pelo site www.eventim.com.br.

Mais informações: (3) 3822-3031.