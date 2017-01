Férias escolares exigem cuidados para evitar acidentes domésticos

O mês das férias costuma ser uma época de diversão e brincadeiras para as crianças. No entanto, nesse período os acidentes domésticos podem ser mais frequentes e os pais precisam ter atenção redobrada com os “perigos” dentro de casa. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil anualmente mais de 4 mil crianças morrem e 122 mil são hospitalizadas devido a acidentes domésticos. Especialistas lembram que alguns itens são essenciais para a segurança dos pequenos, como as redes de proteção nas janelas, parte elétrica em perfeitas condições, entre outros cuidados.

De acordo com o Inmetro, os possíveis riscos em relação às redes de proteção estão associados à instalação, inspeção e manutenção do produto. Diante disso, é necessário contratar mão de obra qualificada para instalar as telas evitando qualquer acidente com as crianças. Com a correria do início do ano, os pais costumam não ter tempo para procurar um profissional qualificado, já que geralmente ocorre o “vai e vem” de orçamentos até a execução do serviço.

“Nós sabemos que durante as férias os riscos de acidentes aumentam, por isso, procuramos disponibilizar prestadores de serviços certificados para que o trabalho seja efetuado com agilidade, em até 24 horas, e, principalmente, com garantia de qualidade para deixar os pais mais tranquilos. Se as redes de proteção estiverem bem instaladas, os móveis fixados corretamente e a casa não tiver problemas elétricos e hidráulicos, sem dúvidas as crianças vão brincar em segurança e aproveitarão bastante”, comenta Edmee Moreira, CEO do BemCombinado, site (bemcombinado.com) que disponibiliza trabalhadores certificados para diversos serviços, inclusive instalação e manutenção de redes de proteção.