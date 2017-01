Febre amarela: leitos de UTI são reabertos

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, reabriram nesta terça-feira (24), a UTI adulto do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Foram reabertos seis leitos de UTI hoje e até quinta-feira, outros quatro serão reativados.

Os leitos de UTI, segundo a diretora administrativa do hospital, Suély Pereira, vão atender a Microrregião de Saúde de Caratinga, principalmente, neste momento, em que a região Leste do Estado vive um surto de febre amarela.

O superintendente Regional de Saúde, Wagner Barbalho, destacou que a parceria do Estado foi muito importante para a reabertura dos leitos. “Nós não só estamos doando os equipamentos como raios-X, mas também respiradores e ventiladores mecânicos para a reabertura, além de aportar recursos da ordem de 1,5 milhões para manutenção dos equipamentos que se encontravam com problemas”. Barbalho explicou que os leitos de UTI serão custeados pelo Estado por 180 dias para atender aos pacientes com febre hemorrágica.