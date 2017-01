Exposição Enredo Urbano chega ao Shopping do Vale do Aço

A exposição Enredo Urbano chega ao Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, nesta sexta-feira (6). O projeto conta a história de personagens da Região Metropolitana do Vale do Aço, através de fotografias e crônicas, colocando em foco, relatos de pessoas que normalmente são tratadas como anônimas.

“Enredo Urbano” é uma iniciativa dos jornalistas Natália Reis Arruda, Diane Dias e Wesley Rodrigues, além de outros colaboradores. Os idealizadores ressaltam o objetivo do projeto é resgatar histórias de vida incríveis, pelas ruas das cidades do Vale do Aço.

A exposição comemora também o Dia Nacional da Fotografia, celebrado no dia 8 de janeiro. O espaço estará disponível por 15 dias no corredor da Portaria 1. Visitantes podem contemplar a exposição de segunda a sábado das 10h às 22h, e das 12h às 18h aos domingos.

Quem quiser conferir o trabalho do projeto pode acessar suas redes sociais, no perfil facebook.com/enredourbanovaledoaco e instagram.com/enredourbano.

Serviço

Exposição Enredo Urbano

Data: a partir de 6/1/2017

Horário: das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 18h aos domingos

Local: Portaria 1