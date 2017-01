Exposição em shopping comemora Dia Nacional do Fusca

Para celebrar o Dia Nacional do Fusca, o Shopping Vale do Aço em parceria com o Clube de Fuscas, promove, em Ipatinga, entre os dias 13 e 22 de janeiro uma Exposição de Fuscas e carros antigos.

A exposição dos modelos da Volkswagen, realizada neste ano no segundo piso do centro de compras, já está se tornando tradicional no Shopping do Vale do Aço. Além dos 10 fuscas, estarão na mostra outros clássicos, como Aero Willys, Corcel e Opala. O público terá a oportunidade de conferir a exposição no segundo piso do shopping, bem como encontrar outros admiradores e conversar sobre os veículos.

De acordo com Rafael Martinez, gerente de Marketing, a aceitação do público é muito grande. “O fusca é um dos primeiros carros da família brasileira, e esperamos que esta exposição traga boas lembranças aos apreciadores”, conta.

Serviço

Exposição de Fuscas e Carros Antigos

Data: A partir de 13/01

Horário: de segunda à sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 12h às 18h

Local: Segundo Piso