Em novo site de compras, clientes são os anunciantes

Quando o assunto é compra em ambiente digital, as regras são segurança e facilidade. No market place Lacompramía, lançado em dezembro, a ideia é simples: uma lista com intenções de aquisição, na qual o comprador é o anunciante. Ele coloca o que quer comprar, por quanto e em quantos dias quer receber o produto. O vendedor, por sua vez, faz a oferta. O sistema já tem centenas de negociações sendo realizadas em Estados como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Na plataforma, é possível comprar quase tudo, de bebidas alcoólicas e não alcoólicas a material industrial. Aparelhos celulares, móveis, artigos colecionáveis, games e cosméticos podem ser espiados em uma área onde mostra o que está sendo negociado. Fica proibida a comercialização de artigos ilegais ou que tenham acesso restrito, animais e comidas. A negociação é feita no próprio site, para garantir a segurança entre as transações.

Funciona da seguinte maneira: quem quer comprar anuncia o quê, quanto gostaria de pagar e detalhes do objeto pretendido, além de informar em quanto tempo quer receber a entrega. Os vendedores, com acesso aos potenciais compradores, têm, então, as seguintes opções: reservar a venda e dar andamento com as condições originais; abrir um chat com o anunciante para tirar dúvidas; propor novos valores ou prazos para envio, parcelamento etc. A opção de abrir um chat privado entre as duas partes está disponível desde o início.

Se o produto for entregue nas condições anunciadas, o pagamento é liberado por um sistema próprio de segurança e o valor chega até o vendedor, com toda a comodidade para ambas as partes. Para se vender um item, é necessário que o fornecedor pague uma taxa de reserva de vendas, com isso, retire temporariamente o anúncio do ar. A medida é para que a transação evite vendedores descomprometidos. Funciona assim: o vendedor paga a reserva; o anúncio é retirado da lista de anúncios; o comprador paga o produto; o vendedor posta o produto; o produto chega; 7 dias depois, as parcelas já podem ser antecipadas, caso o vendedor queira.

