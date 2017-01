Economia apresenta sinais de recuperação

Na manhã desta quarta-feira (11), durante reunião com ministros do Núcleo de Infraestrutura do governo, o presidente Michel Temer reforçou as medidas adotadas para a retomada da economia do País. A inflação oficial, que chegou a 10,7%, caiu para 6,29%.

“O centro da meta é 4,5% e iria até 6,5%. E hoje se estabeleceu em 6,29%, o que assegura que o governo está num caminho certo, dando resultados positivos. E toda a projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação”, ressaltou Temer.

SEGURANÇA

O presidente lembrou ainda os investimentos já feitos em segurança pública. Para Temer, “no momento, a realidade em que nós vivemos exige naturalmente a construção de presídios, também para retirar as condições desumanas” das penitenciárias com superlotação.

“Em 2016, o projeto inicial da Lei Orçamentária Anual era de R$ 596 milhões e nós atualizamos esse valor para R$ 2,6 bilhões, com empenho de R$ 1,4 bilhão e pagamento de R$ 1,1 bilhão. Esses dados são importantes para revelar a distância entre o que se aplicava no passado e o que se aplica hoje para consolidar e comprovar a preocupação da União com a segurança pública”, afirmou.

Por fim, Temer reforçou que o governo tem cumprido todas as suas projeções inclusive no tocante de obras inacabadas, para que sejam levadas adiante.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

De acordo com o IBGE, o aumento no ritmo da produção industrial nacional na passagem de outubro para novembro de 2016 (0,2%), série com ajuste sazonal, foi acompanhada por apenas cinco dos 14 locais pesquisados. Os avanços mais intensos ocorreram no Pará (6,6%), Minas Gerais (5,9%) e Amazonas (4,4%), locais que já mostraram taxas negativas no mês anterior: -5,2%, -7,9% e -2,3%, respectivamente. Paraná (2,4%) e São Paulo (1,6%) também cresceram acima da média da indústria, enquanto Santa Catarina (0,0%) repetiu o patamar verificado no mês anterior.

Região Nordeste (-5,2%) e Pernambuco (-4,9%) apontaram os resultados negativos mais acentuados nesse mês, com o primeiro intensificando a queda de 1,2% observada no mês anterior e o segundo eliminando a expansão de 1,7% acumulada nos meses de setembro e outubro. As demais taxas negativas foram ocorreram na Bahia (-2,1%), Ceará (-1,9%), Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) e Espírito Santo (-0,5%).