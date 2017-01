Credifiemg oferece taxas exclusivas para crescimento das indústrias

As empresas associadas ao Sindimiva, Sinpava, Sindivest, Sinduscon e Sime, sindicatos ligados à Fiemg – Regional Vale do Aço, já estão utilizando a Cooperativa dos Empresários Industriais Vinculados à Fiemg Ltda. (Sicoob Credifiemg), voltada especificamente para o desenvolvimento e apoio ao industrial mineiro. Com 10 anos de mercado, a cooperativa foi apresentada aos empresários do Vale do Aço, disponibilizando serviços com valores exclusivos, diferenciados dos oferecidos no mercado.

Poliane Gomes, analista de negócios da Fiemg – Regional Vale do Aço, explica que, para atender aos associados na medida certa de suas necessidades, o Sicoob disponibiliza produtos e serviços que só as instituições financeiras cooperativas oferecem. “Dentre eles, destacamos os financiamentos com juros atrativos, o Sicoobcard, a conta salário, empréstimos, limites operacionais, seguros, consórcios, aplicações, Sicoob previ, dentre outros”, explicou.

O empresário do setor metalomecânico, Renato Gomes, tornou-se cooperado em 2016, e recomenda os serviços do Sicoob Credifiemg para toda classe industrial. “Inicialmente, o que me chamou atenção foi a taxa de juros, que é consideravelmente inferior em relação aos outros bancos, chegando a menos da metade dos juros aplicados por outros bancos. Após o atendimento personalizado com a analista de negócios da Fiemg, conheci diversos outros benefícios e hoje estou migrando toda movimentação financeira da minha empresa para a Credifiemg, redirecionando os pagamentos para a conta, utilizando cheques, financiamentos e demais transações”, afirmou o empresário.

Além dos benefícios relacionados às transações financeiras, Poliane ressalta os oferecidos por uma cooperativa. “Com a Credifiemg as sobras são devolvidas aos associados, proporcionalmente às suas operações com a cooperativa, os resultados financeiros oriundos de atos cooperativos são isentos de tributos, a instituição desenvolve-se pela colaboração, o número de associados é ilimitado, dentre outros”, disse.

Serviço:

Para mais informações do Sicoob Credifiemg, os interessados devem entrar em contato com a analista de negócios da Fiemg Regional Vale do Aço, Poliane Gomes, pelo telefone 31 3822-1414 ou e-mail pogomes@fiemg.com.br para agendamento do atendimento personalizado. O atendimento é gratuito e exclusivo às empresas associadas aos sindicatos da Fiemg.