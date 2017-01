Começa nesta sexta-feira a campanha “BH: vem pra cá!”

No período de férias, que antecede o Carnaval, turistas terão mais um bom motivo para visitar Belo Horizonte. É que a Belotur, em parceria com entidades ligadas ao turismo na cidade, lança a campanha “BH: vem pra cá”.

O objetivo é aumentar o fluxo turístico de lazer na cidade aos finais de semana e gerar mais negócios para os setores ligados à cadeia do turismo, como hotéis, atrativos, comércio varejista da moda, bares e restaurantes. O mote da campanha é que as pessoas venham curtir também a intensa agenda cultural de Belo Horizonte. Mais de 120 empresas já estão inscritas no projeto, que será realizado de dia 6 de janeiro e 19 de fevereiro de 2017.

A ideia é simples: cada empreendimento oferece vantagens e descontos em seus produtos ou serviços, como diárias de hotéis e cardápio de bares e restaurantes. O hóspede, ao chegar ao hotel, recebe um cartão. Com ele em mãos, o turista pode usufruir dos benefícios da campanha. A lista com os participantes e as vantagens pode ser encontrada no site belohorizonte.mg.gov.br.

BH está com a agenda cultural intensa nesse período, com destaque para os ensaios dos blocos carnavalescos e a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Sem falar que BH conta desde julho de 2016 com um Patrimônio Cultural da Humanidade, que é o Conjunto Moderno da Pampulha.​

“O BH​: ​vem pra cá! pretende estimular o turismo de lazer em Belo Horizonte. A capital mineira tem uma diversidade incrível de opções de lazer e a ideia da Belotur é mostrar essa potência da cidade através de uma campanha que atraia visitantes para os finais de semana, atrelando serviços e comércio à nossa gastronomia e agenda cultural do período de férias, além dos nossos atrativos, como a Pampulha e o Circuito Liberdade, até a recém-inaugurada tirolesa na Serra do Curral. A ideia também é manter a cidade movimentada durante todo o ano, portanto a campanha vem para preencher um período de férias, que antecede o Carnaval, quando já esperamos meio milhão de turistas em BH”, comenta Gustavo Mendicino, diretor de Promoção e Marketing da Belotur.

Para Ricardo Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), a iniciativa alia seriedade e compromisso, com criatividade para fomentar o turismo na cidade. “A estratégia pensada para o ‘BH:​ vem pra cá’ conseguiu unir todo o trade turístico em prol da cidade, sem que houvesse gastos com dinheiro público. Certamente, teremos bons resultados com a campanha”, comenta Ricardo. Ele explica que os restaurantes participantes estão propondo descontos de 30% para hóspedes que apresentarem o cartão BH, vem pra cá.

“Ações como esta são fundamentais para a promoção do turismo da cidade. Esperamos que nossos hóspedes aproveitem as vantagens da campanha e, com isso, desfrutem Belo Horizonte, que tem muito profissionalismo na oferta de serviços. A rede hoteleira, por exemplo, tem ampla oferta, qualidade e tarifas bastante competitivas”, comenta Patrícia Coutinho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MG).

O projeto é idealizado pela Belotur e conta com a parceria da Abrasel-MG, ABIH-MG, Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau e Distrito da Moda.