Comandante da Polícia Militar entrega o cargo em Minas

O coronel Marco Antônio Badaró Bianchini entregou na tarde de hoje (11), ao governador Fernando Pimentel, o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O pedido foi feito nessa terça-feira (10), em Belo Horizonte, durante uma reunião entre o comandante da PM e o governador do Estado.

Em nota dirigida aos coronéis da corporação, Bianchini informa que, “após profunda análise e discutir o assunto com minha família, na data de ontem, solicitei agendamento com o Exmo. Sr. Governador, quando pedi minha substituição no Comando da PMMG. Na oportunidade indiquei para me substituir, pelo alinhamento e amizade que tem com o Chefe do Estado Maior, o Cel. Helbert, o que foi aceito. Continuo à frente da Instituição até as devidas formalidades”.

O coronel Bianchini comandou a Polícia Militar de Minas Gerais por dois anos. Durante sua gestão realizou a modernização de viaturas, sistemas de monitoramento e vigilância, além de aumento de efetivo em todo o Estado. A troca de comando deve ocorrer na próxima semana. Além da mudança do comando, está prevista a promoção para coronéis e mudança do comando de algumas unidades da Polícia Militar.