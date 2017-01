Coluna William Saliba – 26/01/17

NOTÍCIA DO FIES PROVOCA EVASÃO DE ESTUDANTES

A nota publicada nesta coluna, na terça-feira (24), além de “bombar” nas redes sociais, provocou grande evasão de estudantes da Faculdade Pitágoras de Ipatinga. Alunos de diversos cursos universitários transferiram-se para outras faculdades e universidades da Região Metropolitana do Vale do Aço. A Pítágoras foi denunciada pela revista Veja, nesta semana, por fraudes no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

TAL PAI, TAL FILHO

Depois de abrir o show do pai em 2016, pela primeira vez, a Banda Daparte, formada pelo filho primogênito do Samuel Rosa, Juliano Alvarenga, se torna uma das atrações do Planeta Brasil, festival em que o Skank já fez história. A Daparte tocará seu rock n’ roll com músicas autorais no Palco Locals Only, que destaca bandas que estão em ascensão no mercado mineiro. Já a banda de seu pai, o Skank, tocará no Palco Norte. O festival será neste sábado (28), a partir do meio dia, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mantendo a tradição de trazer a BH grandes nomes da música nacional e internacional, o Planeta Brasil terá como grande atração o cantor Jason Mraz. Também estarão presentes, entre outras atrações, Natiruts, Planet Hemp, Slightly Stoopid, Donavon Frankenreiter e Tiago Iorc.

ADIOS MUCHACHOS!

Novo edital do “Programa Mais Médicos” registra a maior adesão de brasileiros à iniciativa. A primeira chamada, que prioriza candidatos com CRM do Brasil, preencheu 99% das vagas – dos 1.390 postos ofertados em 642 municípios e dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Pela primeira vez, além da reposição de rotina, foram disponibilizadas vagas antes ocupadas por profissionais da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A medida faz parte das ações do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros. E o PT insistia em “importar” cubanos…

REFORÇO DE VACINAS

Mais de 11,5 milhões de doses da vacina contra febre amarela serão disponibilizadas para reforçar o estoque estratégico. De forma imediata, a Fiocruz/Bio-Manguinhos repassará 6 milhões de doses. Além disso, a fundação possui ainda 5,5 milhões de doses que serão entregues de acordo com as solicitações do Ministério da Saúde. A Bio-Manguinhos vai produzir 9 milhões de doses por mês, quantidade que pode ser ampliada. No total, 5,4 milhões de doses extras foram enviadas para cinco estados: Minas Gerais (2,9 milhões), Espírito Santo (1,05 milhão), Bahia (400 mil), Rio de Janeiro (350 mil) e São Paulo (700 mil).

MATA ATLÂNTICA

A artista plástica multidisciplinar Cristina Schleder apresenta a exposição “Os Tapetes Voadores da Mata Atlântica”, com fotografias autorais que registram texturas, tramas, cores e detalhes de sua inspiração maior – a Natureza. A mostra ficará em cartaz de 9 a 24 de fevereiro, na Galeria Sala Brasil, na Embaixada do Brasil em Londres. Para a criação da série, que também está registrada em um livro com nome homônimo, Cristina adentrou na Mata Atlântica munida de olhos treinados em busca do inusitado e do oculto. As imagens e espelhamentos de seus enquadramentos possibilitam uma releitura que dão novos significados à importância e beleza deste ecossistema.

QUITAÇÃO DE DÍVIDA

Um sério problema financeiro que afligia nove entidades de Ipatinga que mantêm convênios com o município parece estar chegando ao fim. As instituições entraram no novo exercício sem receber a última parcela do convênio do ano passado, acumulando um débito total de quase R$ 345 mil, o que ameaçou o funcionamento das mesmas em 2017. O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, assegurou que o valor devido pela administração passada será pago até a próxima terça-feira (31).

ENTIDADES

Serão beneficiadas pela decisão do prefeito de Ipatinga, com base em pareceres da Procuradoria Geral e Controladoria Geral, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga (APAE), Lar dos Velhos Paulo de Tarso, Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo, Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (NAEMC), Ação Social SOS Família, Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados de Ipatinga, Educandário Família de Nazaré, Casa de Acolhimento Parusia e Lar da Fraternidade Cristã. As entidades trabalham com acolhimento institucional de idosos, crianças e pessoas com deficiência, classificadas como setores de alta e média complexidade.

ILHA DOS PIRATAS

A dupla Leslie e Laurie, que se destacou no The Voice Kids, será responsável por comandar a festa de encerramento da 31ª Colônia de Férias da Usipa, nesta sexta-feira (27), em Ipatinga. O último dia será marcado por uma grande festa na Ilha dos Piratas. As jovens realizarão um pocket-show exclusivo para mais de 400 marujos e contarão com uma estrutura única, que abrilhantará a apresentação, o “Patty Móvel”.

CIBERCRIME

Em 2013, hackers invadiram o sistema da XP Investimentos e roubaram os dados cadastrais de 29 mil clientes. Nas últimas semanas, os bandidos passaram a enviar mensagens aos clientes da lista para expor o crime.