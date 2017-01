Coluna William Saliba – 24/01/17

PITÁGORAS É ACUSADO DE FRAUDAR FIES EM IPATINGA

Em reportagem de oito páginas, com várias fotos e depoimentos de estudantes lesados no Vale do Aço, a Faculdade Pitágoras de Ipatinga, entre outras do Grupo Kroton, é acusada pela revista Veja de estar entre as instituições de ensino que fraudam o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no Brasil. O Pitágoras, segundo a publicação, oferece falsos descontos nas mensalidades, para parecer que o preço real é mais alto e poder cobrá-lo dos estudantes que utilizam o Fies. Os Ministérios da Educação e da Fazenda, além da Advocacia-Geral da União estudam como reaver as quantias pagas superfaturadas.

VACINAÇÃO EM NÚMEROS

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga informou ontem (23) que apenas na ação do último sábado (21), cerca de 14.100 pessoas foram vacinadas contra a febre amarela, durante o mutirão que abrangeu 15 postos de saúde. A ação eleva para mais de 76 mil, o número de pessoas já vacinadas contra a doença no município, o que representa aproximadamente 30% da população.

VÍCIO DAS REDES SOCIAIS

Quando nas redes sociais, as pessoas se exibem aparentemente felizes e populares, elas não percebem o quanto colocam em risco os seus relacionamentos com pessoas próximas. Estudo da Kaspersky Lab mostra que um terço dos entrevistados diminuiu a comunicação ao vivo com pessoas queridas. Segundo a pesquisa, parte significativa das pessoas admitiu que agora se comunicam menos com seus pais (31%), filhos (33%), parceiros (23%) e amigos (35%), porque podem vê-los e contatá-los via mídias sociais. Mais de um quinto dos pais admitem a relação com seus filhos piorou depois que as crianças viram seus pais em situações constrangedoras nas redes sociais. Por outro lado, apenas 14% dos pais disseram ficar perturbados pelo comportamento de seus filhos na internet.

PLANOS DE SAÚDE COMPROMETIDOS

O mercado brasileiro de planos de saúde médico-hospitalares registrou perda de 1,37 milhão de beneficiários em 2016, equivalendo a uma queda de 2,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, constata a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), produzida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). A região Sudeste puxou a queda do total de beneficiários de planos médico-hospitalares em 2016. Nos 12 meses encerrados em dezembro, 1,37 milhão de vínculos foram rompidos (retração de 2,8%) no Brasil, sendo que 1,1 milhão destes, o que equivale a 79,9%, se concentram no Sudeste.

TV DIGITAL

O governo de El Salvador anunciou, na última semana, que vai adotar o padrão nipo-brasileiro TV digital, o ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial). Com a nação centro-americana, já são 18 países que optaram pelo ISDB-Tb, distribuídos por três continentes – América, Ásia e África. A maioria, 14 deles, está localizada nas Américas do Sul e Central. O sistema ISDB-Tb, adotado pelo Brasil desde 2006, traz inovações tecnológicas em relação à versão original adotada pelo Japão, o ISDB-T. O padrão nipo-brasileiro possui codificações de áudio e vídeo mais avançadas, além de permitir recursos de interatividade.