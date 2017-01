Coluna William Saliba – 23/01/17

PRODUTORES CULTURAIS SE REÚNEM EM BH

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, terça e quarta-feira, Belo Horizonte receberá profissionais da área de eventos de todo o país. O Centro de Convenções do Minascentro será a sede do Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos, uma realização da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), voltado basicamente para promotores e produtores de eventos, gestores de teatros e casas de shows, alunos de cursos de eventos, secretários de cultura e turismo, staff dessas secretarias, empresas patrocinadoras e outros agentes da cadeia de eventos. Mais informações pelo telefone (31) 97305-5375.

BARZIN CTC

O cantor Vaninho Veira será a atração na próxima sexta-feira (27), a partir das 21h, do Barzin CTC, no Cariru Tênis Clube, em Ipatinga. Ele se apresentará na área das piscinas. Vaninho participou de vários projetos musicais regionais, como Samba de Raiz e Popcorn Rock, além de liderar a banda Beatles Remember – que participou ao lado de outros 32 grupos covers brasileiros e estrangeiros da BH Beatles Week 2015 e 2016. Além dos palcos regionais, Vaninho também se apresentou no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, onde gravou seu primeiro DVD, ao lado dos filhos e dos musicistas Plinio Fonseca e Luadson Constâncio. O show no CTC tem entrada gratuita pelo portão da Rua Estados Unidos.

HAPPY HOUR

Adélia Roque se apresenta na noite da próxima quarta-feira (25), a partir das 18h30, durante o ‘Happy Hour’, na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. A cantora estreou como vocalista na Sinapse, uma banda de rock progressivo formada em 2002. Depois que os colegas de banda deixaram Coronel Fabriciano para estudar, a musicista começou suas apresentações solo, influenciada por outros amigos musicistas. Em 2009, foi morar em Arraial D’Ajuda, na Bahia, onde viveu por três anos e para onde retorna sempre que a temporada permite. Para esta apresentação, a musicista preparou um repertório com releitura de sucessos do pop rock e da MPB, como Rita Lee, Secos e Molhados, Mutantes, Elis Regina e Marisa Monte, entre outros. O show é gratuito.

REUNIÃO INTINERANTE

A Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, realiza nesta sexta-feira (27), às 19h30, a sua reunião itinerante na Praça João Teófilo Pereira, também conhecida por Praça da Sankyu. Em pauta, no encontro, a coleta e destinação do lixo que se encontra em volta da praça, o uso do espaço público sem critério e a avaliação do novo trajeto de trânsito no bairro após a inauguração da Avenida Manain. Este último assunto, promete polêmica.

INTERCÂMBIO

Em Minas Gerais, dois em cada 10 intercambistas procuram por ensino superior no exterior, solicitando ajuda de agências de intercâmbio. O dado foi revelado pela Belta Associação das Agências de Intercâmbio. Os cursos de Graduação, Pós e MBA, principalmente na área de engenharia, são os mais procurados. O ano de 2016 registrou o crescimento de 50% na busca por essa modalidade de intercâmbio por mineiros em comparação ao ano anterior. No ano passado, dos 220 mil brasileiros que fizeram intercâmbio em 2015, 10,3% eram de Minas Gerais.

WHATSAPP

Está em pauta no Senado, o projeto de lei (PLS 200/2016) para impedir a interrupção, por determinação judicial, dos serviços promovidos por aplicativos de mensagens na internet, como o WhatsApp. Em 2016, o aplicativo de troca de mensagens foi bloqueado em duas ocasiões no Brasil, após o Facebook – empresa proprietária do aplicativo – se recusar a fornecer dados de usuários que eram investigados por suspeita de terem cometido crimes. O Facebook alegou que não conseguia quebrar o sigilo por razões técnicas, já que o WhatsApp utiliza a chamada “criptografia de ponta a ponta”. Essa tecnologia embaralha as mensagens ao deixar o telefone da pessoa que as envia e só podem ser decodificadas no telefone de quem as recebe. Além disso, elas são apagadas dos servidores assim que são entregues ao destinatário.