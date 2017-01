Coluna William Saliba – 20/01/17

ACIONISTAS DA USIMINAS TENTAM ACORDO EM FEVEREIRO

Finalmente, os dois maiores acionistas da Usiminas vão se assentar à mesa, em busca da solução do conflito que se arrasta desde 2014. A Ternium/Techint informou que se reunirá com a Nippon Steel & Sumitomo na primeira quinzena de fevereiro. Segundo a nota, o grupo argentino “já ofereceu uma proposta clara e prática e quer ouvir, na reunião, as propostas da Nippon para a cláusula de resolução de conflitos”.

EMPRESÁRIOS CONFIANTES

Os industriais começaram o ano com a confiança em alta. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), de dezembro para janeiro, o indicador que mede o otimismo desses empresários subiu de 48 pontos para 50,1. Essa alta colocou o índice acima da linha indiferença. Na prática, esse indicador é semelhante a um termômetro: quando ele está abaixo de 50 pontos, indica pessimismo; quando ele supera essa marca, representa otimismo. O nível do indicador de confiança de janeiro foi ainda 13,6 pontos maior que o registrado em janeiro de 2016, quando estava em 36,5 pontos. Esse movimento de alta, de acordo com a CNI, deve-se à melhora das perspectivas dos empresários. Para chegar ao número final do indicador de confiança, a CNI faz uma ponderação entre outros indicadores. O de indicador de expectativas registrou, entre dezembro e janeiro, crescimento de 3,1 pontos.

HAPPY BIRTHDAY

A gourmet Marizia Edith comemora seu aniversário em alto estilo, no dia 18 de fevereiro, a partir das 20h30, no Clube dos Pioneiros, no Bom Retiro, em Ipatinga. Será “a comemoração da vida”, como ela define. O encontro será uma festa por adesão, com direito a chope, tira-gostos e música ao vivo com a Banda Pedra do Sol e Elizeu e Trio. Para detalhes e adesão, Marizia passa o seu fone: 9 8794-2507.

HAPPY SUNDAY

Neste domingo (22), a partir das 17h30, Vaninho Vieira é atração do Happy Sunday, na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço. O cantor, natural de Jequitinhonha, reside no Vale do Aço há mais de 20 anos. Participou de vários projetos musicais regionais, como Samba de Raiz e Popcorn Rock, além de liderar a banda Beatles Remember – que participou ao lado de outros 32 grupos covers brasileiros e estrangeiros da BH Beatles Week 2015 e 2016. Além dos palcos regionais, Vaninho também se apresentou no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, onde gravou seu primeiro DVD, ao lado dos filhos e dos musicistas Plinio Fonseca e Luadson Constâncio. Ele já se apresentou no Teatro Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e no Espaço Oscar Niemeyer, em Curitiba.

VACINAÇÃO

A Unidade do Hospital Márcio Cunha do Canaã e as Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga estarão aplicando vacina contra a febre amarela, neste sábado (20), entre 8h e 16h. A vacina é contraindicada para crianças com 4 meses ou menos, gestantes, pessoas com imunodeficiência causada por doença ou tratamento de saúde. Também não podem ser vacinadas pessoas que tenham alergia a ovo e derivados; eritromicina; gelatina; e reação alérgica a dose prévia da vacina.

FRANQUIA DE INTERNET

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) defendeu a aprovação urgente do Projeto de Lei do Senado (PLS) 174/2016, que veda a implementação de franquia limitada de consumo nos planos de internet banda larga fixa. Segundo o parlamentar, o Brasil conta com 1,4 milhão de alunos de ensino superior à distância, que serão penalizados caso a cobrança seja autorizada. Ele lembrou ainda que 67% dos países têm banda larga ilimitada e que, se a limitação for implementada, o Brasil vai “parar no tempo e no espaço”.