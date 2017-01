Coluna William Saliba – 19/01/17

BEBENDO E COMENDO PELO ‘SE TOQUE’

Será neste domingo (21), o Encontro Beer e Food Trucks Solidário, próximo ao Ginásio da Aciaria, no Cariru, em Ipatinga. O evento irá arrecadar alimentos não perecíveis para o Grupo de Apoio Pacientes de Câncer Se Toque. O ingresso no evento está condicionado à doação de 1 kg de alimento não perecível. Participam 13 cervejarias artesanais, servindo mais de 80 estilos de cervejas e chopes. A praça de alimentação, com 300 mesas, contará com seis food trucks e quatro tendas. Animam a festa do Bairro Cariru, as bandas Camaro, A cúpula e Titânicos. Haverá também o Espaço Kids com pipoca, algodão doce e monitores qualificados. Se toque e vai se divertir ajudando.

AGORA OS CARTÕES

A demanda por vacina contra a febre amarela em Coronel Fabriciano está tão alta, que agora que as novas doses chegaram, faltam cartões de vacina. Com a chegada de mais 13 mil doses, restou à prefeitura recorrer as gráficas para, em regime de urgência, imprimir mais 20 mil cartões de vacina.

DINHEIRO NA MÃO

O presidente Michel Temer garantiu, nesta quinta-feira (19), que o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será integral, em qualquer valor. A medida vai injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira neste ano e deverá ajudar na retomada do sonhado crescimento econômico.

FERIADÃO

Amanhã (20), começa o feriadão em Coronel Fabriciano. A cidade-mãe da Região Metropolitana do Vale do Aço para nesta sexta-feira para comemorar os seus 68 anos.

DEPENDURADAS

A frase que virou moda: “devo não nego, pagarei quando puder”. De acordo com dados da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgados final de 2016, 58,2% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase 10% dos entrevistados alegaram não ter condições para quitar as dívidas em cartões de crédito, carnês e boletos.

PRESERVAÇÃO

Não fosse a febre amarela que está dizimando a população de símios e colocando em risco os humanos era hora da gente comemorar. Os dados mais recentes, divulgados em dezembro pelo Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, mostram que Minas Gerais, Piauí e Santa Catarina reúnem as áreas mais conservadas da Mata Atlântica Brasileira. O Parque Estadual do Rio Doce é exemplo disso.

MOSTRO ADOMERCIDO

O dragão da inflação começa a adormecer. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve variação de 0,31% em janeiro e ficou 0,12 ponto percentual (p.p) acima da taxa de dezembro (0,19%). Este foi o IPCA-15 mais baixo para os meses de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. No acumulado dos últimos doze meses, o índice desceu para 5,94%, ficando abaixo dos 6,58% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2016 a taxa foi 0,92%.

LENHADOR

O escritor Eli José Ornelas Ornelas fará o lançamento de dois livros no dia 11 de março, a partir das 18h, na Livraria Leitura do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. O autor autografará as suas obras O Lenhador-Filosofia de uma Religião e Uma História Caricatural.

IGREJAS E CAPELAS

O livro Ouro Preto: Igrejas e Capelas será lançado no próximo dia 2 de fevereiro, no Memorial Minas Gerais Vale, em Belo Horizonte. A obra descreve as 131 igrejas e capelas da antiga capital de Minas, com fotografias artísticas e trabalho de pesquisa do historiador Alex Boher e texto introdutório do jornalista e escritor Mauro Wekerma. O livro foi escrito em português, com versões em francês e inglês.