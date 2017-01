Coluna William Saliba – 18/01/2017

USIMINAS: A PROCURA DE UM ACORDO

A Nippon Steel se mostra disposta a iniciar negociações com a Ternium visando encontrar uma saída para um acordo entre os acionistas da Usiminas, no litígio que se arrasta desde 2014. No entanto os japoneses rejeitam a opção aventada pela sócia argentina sobre um mecanismo de leilão em que a parte que pagar mais fica com a participação do outro na siderúrgica. A posição foi manifestada pelo presidente da Nippon Steel & Sumitomo Metal do Brasil, Hironobu Nose. Para ele, “o seu grupo já deixou muito claro que não tem a menor intenção de sair da Usiminas”. Nose negou que o grupo nipônico tenha feito alguma oferta para comprar a participação da Ternium da Usiminas.

ALTERNÂNCIA

O presidente da Nippon Steel no Brasil frisou que a oferta máxima do grupo japonês para tentar resolver o conflito seria a Ternium aceitar a alternância de presidente-executivo e presidente de conselho entre ambos os sócios. A Ternium defende a saída do presidente-executivo da Usiminas, Rômel Erwin de Souza, indicado pela Nippon Steel. O presidente do conselho da siderúrgica é Elias Brito, indicado pela Ternium. O executivo japonês informou que se a Ternium aprovasse a alternância, a Nippon aceitaria que Leite assumisse a presidência-executiva da Usiminas e que Rômel passasse ao posto de presidente do conselho.

MARCO CIVIL

O secretário de Assistência Social de Ipatinga, José Osmir de Castro, tem reunião agendada para amanhã (19), em seu gabinete, com vereadores e representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para dar prosseguimento à implantação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Instituído pela Lei 13.019/2014, aprovada em 2014, o marco entrou em vigência no último dia 1º. Ele regula os procedimentos a serem observados nas parcerias entre a administração pública e as OSCs. No encontro realizado entre as entidades na última segunda-feira (17), foi formada uma comissão com representantes do Fórum Municipal de Entidades de Ipatinga (Fomenti), Lar dos Idosos Paulo Tarso, APAE- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Lar dos Velhos Paulo de Tarso, Lar da Fraternidade Cristã e das comunidades terapêuticas do município.

MANUSCRITOS ACESSÍVEIS

Os manuscritos originais do poema heroico cômico “O Almada” e dos romances “Esaú e Jacó” e “Memorial de Aires” de Machado de Assis, um dos mais importantes escritores brasileiros, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), já podem ser consultados pela internet no site www.academia.org.br. Até agora, os originais só podiam ser acessados nos computadores instalados na sede do Arquivo Múcio Leão, da ABL, no Rio de Janeiro. Os manuscritos mostram o processo criativo do autor, inclusive as correções nos textos, assim como as mudanças dos nomes de determinados personagens.

MAIS SIMPLES

O presidente da República, Michel Temer, lançou nesta quarta-feira (18), em Brasília, o projeto “Empreender Mais Simples”. O programa é uma parceria entre o governo federal com o Sebrae e o Banco do Brasil. O objetivo é reduzir a burocracia e orientar donos de pequenos negócios no acesso a financiamentos. Um total de R$ 8,2 bilhões será disponibilizado às micro e pequenas empresas nos próximos dois anos. Também serão investidos R$ 200 milhões no desenvolvimento e na melhoria de dez sistemas informatizados para desburocratizar a gestão de empresas.

QUEM LIDERA O 4G

Pesquisa do “State of Mobile Networks: Brazil” revela que a Claro é líder em largura de banda, tirando o posto da Vivo na classificação de velocidade 4G. Enquanto isso, a TIM se afastou de seus pares, como líder em disponibilidade 4G. De acordo com o relatório, a Claro também teve também o melhor desempenho 3G no ranking de velocidade, com média de velocidades de download HSPA de 3,9 Mbps. Para chegar a essa conclusão, a OpenSignal coletou 770 milhões de medições de 39.471 usuários de smartphones entre 1º de setembro de 2016 e 30 de novembro de 2016. Foram analisadas as operadoras Claro, Nextel, Oi, TIM e Vivo.

SIGILO QUEBRADO

O Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais irá propor a quebra de sigilo das contas bancárias de todos os envolvidos com as duas últimas aquisições do jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Segundo o site Jornalistas de Minas, a proposta foi apresentada pelo procurador Victorio Álvaro Coutinho Rettori e, caso isso ocorra, a Justiça do Trabalho poderá ter acesso a todos os valores movimentados por eles, para que as quantias sejam destinadas aos cerca de 30 jornalistas demitidos há um ano sem receber as indenizações a que têm direito. Com isso, até mesmo a TV Record, antiga proprietária do jornal, poderá ser obrigada a indenizar os jornalistas. Outra empresa que deve ser responsabilizada solidariamente é a J&F Investimentos S.A., que tinha o ministro da Fazenda Henrique Meireles como diretor, quando adquiriu do Grupo Bel o prédio de cinco andares do jornal na capital.

DESPRESTÍGIO

Aos menos 26 deputados democratas estão planejando não comparecer à posse, nesta sexta-feira (20), do novo presidente dos EUA, Donald Trump, como forma de boicote. As agências de inteligência dos EUA concluíram que houve ação de hackers, a mando de Moscou, para fazer ciberespionagem e roubo de dados para ajudar Trump a derrotar a democrata Hillary Clinton. Ninguém sabe ao certo, porém, o quanto isso influenciou o resultado.

TORNEIRA SECA

É bom economizar água neste final de semana. A Copasa informa que o abastecimento de água para toda a cidade de Ipatinga; para os bairros Alphaville, Limoeiro, Recanto do Sossego e Recanto Verde, em Timóteo; Cidade Nova, Águas Claras, Bom Pastor e Jardim Vitória, em Santana do Paraíso; e Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, será interrompido a partir da madrugada do próximo domingo (22) em função de manutenções na adutora de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Integrado do Vale do Aço. A previsão é que o abastecimento seja retomado, de forma gradativa, na tarde do mesmo dia.