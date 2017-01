Coluna William Saliba – 17/01/17

GOVERNADOR VALADARES GANHARÁ CAC ESPELHADO EM IPATINGA

Deverá ser implantado em Governador Valadares, o Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), espelhado no exemplo de Ipatinga. O órgão é ligado à Câmara Municipal de Ipatinga e prestou mais de 46 mil atendimentos no ano de 2016. Levando-se em conta que o ano passado houve 254 dias úteis, a média de atendimento supera 180 por dia. Em Ipatinga, o CAC é responsável pela prestação de serviços de apoio jurídico, defesa dos direitos humanos e proteção dos direitos constitucionais dos cidadãos. O órgão funciona como uma espécie de “posto avançado” do INSS, disponibilizando, por meio de seus profissionais, uma série de serviços, como marcação de perícias, recursos e cadastros. A procura por isenções para emissão de certidões (nascimento, óbito, identidade etc.) também é alta, além das diversas orientações jurídicas.

TESOURADA

A coisa anda tão complicada na Prefeitura de Ipatinga (em estado de calamidade financeira), que a palavra mais ouvida nos corredores é “corte”. Nesta terça-feira (17), foi anunciada suspensão temporária do concurso público para o quadro de pessoal da administração, anunciado no ano passado. A tesoura continua sendo afiada…

LIXO ELETRÔNICO

Quem ainda possui as antigas TV de tubo, pode se preparar para descarta-la ano que vem. O Governo Federal vai mesmo encerrar todas as transmissões analógicas em 2018 (o que inicialmente ocorreria em 2016). Para este ano, a TV digital deverá estar totalmente implantada em cinco estados: Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Ceará. Em Brasília, já não funcionam mais as TVs analógicas.

LUAL

Donata Meirelles, Nizan Guanaes e Fred Schiliró armaram luau, sábado (14), na praia de Itaporoca, em Trancoso, na Bahia, com show de Elba Ramalho – com direto a participação especial de Zélia Duncan, Maria Gadu e Mariana Aydar. A festa, no melhor clima de Trancoso, sob a luz da lua, teve produção de Mannu Carvalho e aconteceu na praia onde será erguido o empreendimento Fasano Reserva Trancoso.

CELULAR PARA FECHADURA

A cada dia o celular é menos usado para a sua função inicial: falar. Os smartphones, que hoje possuem recursos dos mais diversos, desde envio de mensagens instantâneas à solicitação de serviços por meio de voz, ganham mais uma função. Passam a abrir portas. De acordo com previsões do Gartner, 20% das organizações usarão smartphones no lugar de cartões ou chaves para acesso físico até 2020. Em 2016, por exemplo, menos de 5% das organizações utilizavam dispositivos móveis para permitir acesso a escritórios e outras instalações.

PÉ NA BOLA

A possível volta dos campeonatos tradicionais de futebol amador de Coronel Fabriciano foi tema de reunião na tarde de ontem (16), entre presidente da Câmara Municipal, Leandro Xingó – Xingozinho – (PSD), os vereadores Antônio José Francisquini e Sargento Francisquini do Proerd (PSDB); com o presidente da Liga de Desportos da cidade (Lidecel), José Erivaldo Dias, popularmente conhecido como Branco. Xingozinho lembrou que as disputas federadas não foram priorizadas pela Administração Municipal junto à liga até o ano passado. A Câmara deverá passar a bola para o prefeito Marcus Vinicius (PSDB), para vê-la a rolar nos campos de Fabriciano.