Coluna William Saliba – 13/01/2017

APERAM INAUGURA NOVA LINHA DE PRODUÇÃO

A Aperam South America inaugura, no próximo dia 7 de fevereiro, a nova linha de Aços Elétricos de Grão Super Orientado (HGO) em sua Usina de Timóteo. O novo produto atenderá a demanda do setor elétrico no Brasil. Segundo o presidente da empresa, Frederico Ayres Lima, o investimento realizado insere a Aperam no seleto time de produtores mundiais do aço HGO, utilizado na produção de transformadores elétricos de alta eficiência.

NOVIDADE MERCADOLÓGICA

O avanço tecnológico da Aperam South America representará uma profunda mudança na forma de fabricação do aço, com impacto positivo no mercado. O projeto oferecerá um aço de maior permeabilidade e melhor eficiência energética, alinhado com crescente demanda por produtos mais eficientes e que resultem em menor consumo de energia elétrica. Para os setores de geração e distribuição de energia, isso significa transformadores menores e mais eficientes.

HOJE EM DIA SE DESPEDE

Depois de 28 anos de circulação, o jornal Hoje em Dia encerrará a sua edição impressa. Deverá permanecer na internet, como portal de notícias. Rodrigo Dias, diretor de circulação do diário da capital mineira – que já foi o segundo maior de Minas Gerais – comunicou ontem aos distribuidores o fim de sua distribuição nas bancas.

FIM DE UM GRANDE JORNAL

O Hoje em Dia foi fundado, em 1988, pelo então governador de Minas Gerais, Newton Cardoso. Newton se considerava perseguido pelo Estado de Minas, jornal dos Diários Associados em Belo Horizonte. Em 1991, quando deixou o governo do Estado, o Hoje em Dia foi vendido ao Grupo Record de Comunicação. Foi o período de grande crescimento do veículo, que chegou a ter sucursais, além de Brasília, em praticamente todas as cidades polos mineiras (inclusive Ipatinga). Duas décadas depois, com dificuldades financeiras a Ediminas – editora do jornal – foi vendida ao Grupo Bel, no final de 2013. Sua circulação caiu e ficou restrita basicamente à Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três anos depois, o seu controle acionário foi repassado ao empresário e ex-prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz.

DIVERSÃO NO SHOPPING

O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, preparou uma programação especial para as férias de janeiro. Dos dias 15 a 30 de janeiro adultos e crianças a partir dos 8 anos, acompanhadas dos pois ou responsáveis, poderão participar gratuitamente das atividades de rapel e slackline no shopping. É necessário realizar agendamento por ordem de chegada. Cada participante tem direito a 15 minutos na área de recreação. Cada atividade contará com um instrutor treinado para orientar e garantir a segurança do participante. No espaço, será montada uma estrutura cenográfica especial alusiva a um campo de guerra para elevar ainda mais a adrenalina.

VIOLÊNCIA CONTRA JORNALISTAS

A Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert), que representa as emissoras de rádio e televisão do país, manifestou a sua preocupação com os números apresentados na ontem (12), pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), que demonstram crescimento de 17,52% nos casos de violência contra jornalistas, em 2016, no Brasil. Segundo o documento da Fenaj, 161 casos de violência foram registrados no ano passado. Em 2014, a entidade contabilizou 129 casos. Assim como em 2015, dois jornalistas foram mortos no país no ano passado.