Coluna William Saliba – 12/01/17

FEBRE AMARELA TRAZ GOVERNADOR AO LESTE DE MINAS

O Governador do Estado, Fernando Pimentel e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes (PMDB), participam nesta sexta-feira (13), do Seminário Minas Gerais contra a Febre Amarela, em Caratinga e Teófilo Otoni. Também está prevista a participação de dezenas de prefeitos da região Leste mineira e de especialistas. Em Caratinga, o seminário acontecerá a partir de 10 horas, no América Futebol Clube; e, em Teófilo Otoni, às 15 horas, no Palmeiras Country Club. A identificação de casos de febre amarela em Minas Gerais podem já ter resultado na morte de 14 pessoas. Já são 15 municípios em alerta em decorrência desses casos, todos nas regiões dos Vales do Aço, Rio Doce e Mucuri.

CASOS INVESTIGADOS

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, estão sendo investigados 23 casos suspeitos de febre hemorrágica aguda. Destes, 16 já foram identificados como febre amarela e os outros seguem em investigação. Das 23 pessoas infectadas, 14 morreram.

ANTIGOS

O Clube do Fusca Vale do Aço, em parceria com o grupo Antigos do Vale, realiza o seu primeiro encontro mensal de 2017. Será neste domingo (15), a partir das 9h, na Feirarte, ao lado da Prefeitura de Ipatinga.

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Google, Amazon e Facebook já conquistaram a confiança dos seus usuários pelos seu serviços, seja de pesquisa, e-mail, comércio eletrônico ou redes sociais. E se elas oferecessem também serviços financeiros? De acordo com pesquisa da empresa de consultoria Accenture, um em cada três consumidores do setor bancário e de seguros consideraria mudar suas contas para estas empresas, caso oferecessem esses serviços. A pesquisa, divulgada pela Reuters, ouviu 32.715 pessoas em 18 países – entre eles o Brasil – e mostra que há ampla demanda de consumidores para que bancos e seguradoras usem serviços de consultoria de robôs, ou softwares movidos por inteligência artificial ou menos intervenção humana. No Brasil, metade dos entrevistados disse que estaria disposta a mudar a conta bancária pessoal.

CAIXA CENTENÁRIA

Nesta quinta-feira (12), a Caixa Econômica Federal completa 156 anos de criação. Com 85,9 milhões de clientes, 60,6 mil pontos de atendimento e 95,1 mil empregados, a Caixa se consolida como o maior banco público da América Latina. De acordo com dados divulgados no balanço do terceiro trimestre de 2016, a instituição injetou R$ 516,4 bilhões na economia brasileira por meio de contratações de crédito, distribuição de benefícios sociais, investimentos em infraestrutura própria, remuneração de pessoal, destinação social das Loterias, entre outros. Atualmente, são 4,2 mil agências e postos de atendimento, 25 mil correspondentes Caixa Aqui e lotéricos, e 31,4 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de autoatendimento. O banco possui 95,1 mil empregados concursados, além de 14,8 mil estagiários e aprendizes.

TRANSPARÊNCIA

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) realiza, no dia 6 de fevereiro, o Encontro Município Transparente. O objetivo do evento é orientar os prefeitos eleitos e reeleitos sobre a correta aplicação dos recursos públicos federais, a partir de medidas de aperfeiçoamento da gestão; prevenção e combate à corrupção; e incentivo à transparência. O evento acontecerá em todas as capitais, exceto no Espírito Santo e em Sergipe, que sediarão, respectivamente, nas cidades de São Mateus e de São Cristóvão. Os prefeitos interessados poderão se inscrever, a partir desta quinta-feira (12), no site do Ministério. O prazo vai até o dia 31 de janeiro.