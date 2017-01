Coluna William Saliba – 10/01/17

INADIMPLÊNCIA DA PREFEITURA AFETA ECONOMIA LOCAL

O prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão está se desdobrando para cobrir toda a folha de pagamentos do funcionalismo municipal, seja com o corte profundo das despesas, como em busca de fontes de recursos financeiros. Até o momento, somente os servidores com salários mais baixos receberam. A situação é caótica pelos demais e o atraso gera um “efeito dominó” na economia local. Segunda maior empregadora da cidade, a administração municipal tem em seus quadros cerca de 7 mil funcionários que, sem receber, deixam de pagar suas contas no período crítico do início de ano, quando soma-se a compra de material escolar, IPVA, planos de saúde, água, energia elétrica, telefone, prestações etc. E o que é irônico, se os servidores pudessem pagar o IPVA, parte dos recursos que entrassem retornariam ao município, e aliviariam bastante o problema do caixa da prefeitura.

ROBERTA CAMPOS ABRE FESTIVAL DE VERÃO

Roberta Campos abre com o show “Todo Caminho é Sorte”, neste sábado (14), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, o Festival de Verão Vale do Aço. O show da cantora e compositora mineira é baseado em seu quarto disco com “Todo Caminho é Sorte”. Entre o folk, o pop e a MPB, o repertório é uma suave trilha sonora. Além das canções de sua autoria, ela deve apresentar uma versão para “Casinha Branca” (de Gilson Vieira e regravada por incontáveis artistas), que a artista declarou ser a canção que a fez seguir a carreira musical.

MAIS ATRAÇÕES

Outras apresentações de peso, previstas na programação do Festival de Verão do Vale do Aço, são os shows de Jonathan Nemer, Pedro Manso, Bruno Mota e Paulinho Pedra Azul. Os ingressos para todas as atrações podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, em quiosque no Shopping Vale do Aço, Teatro Zélia Olguin, Loja Ôla! Sports. Na internet a compra pode ser feita pelo site www.eventim.com.br.

ENREDO URBANO

E no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, prossegue até o dia 20 de janeiro, a Exposição Enredo Urbano. As crônicas e telas podem ser vistas das 10h às 22h, de segunda a sábado; e de 12h às 18h, aos domingos.

PROTESTO

Vítimas e ativistas farão nesta quarta-feira (11) manifestação em frente da embaixada do Brasil em Seul, na Coreia do Sul. Eles protestam contra a exportação brasileira de amianto para a Ásia. O Brasil é o terceiro maior exportador do material para os coreanos, ficando atrás apenas da Rússia e Cazaquistão.

AGRESSÕES A JORNALISTAS

A diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) irá apresentar nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Expressão – 2016. O documento registra 58 casos de agressões físicas contra jornalistas brasileiros. Este número é maior do que o registrado em 2015, quando 49 profissionais da área foram agredidos fisicamente.