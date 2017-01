Coluna William Saliba – 09/01/17

VIOLÊNCIA URBANA AUMENTA EM TIMÓTEO E CAI EM IPATINGA E FABRICIANO

Levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) sobre o total de ocorrências dos nove tipos de crimes violentos – homicídio (consumado e tentado), roubo, sequestro, extorsão mediante sequestro, estupro (consumado e tentado) e estupro contra vulnerável (consumado e tentado), mostra a violência caiu nos dois maiores municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, comparando-se o acumulado de janeiro a novembro de 2016 com igual intervalo de 2015. O índice de ocorrências caiu 20% em Ipatinga e 6,7% em Coronel Fabriciano. Já em Timóteo, houve o aumento de 37,9%. Em toda Minas Gerais, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a soma das nove espécies de crimes violentos avançou 13,6% no período analisado, de 116.865 ocorrências para 132.804.

LIMPEZA NO GOVERNO

O enfrentamento à impunidade no Poder Executivo Federal, uma das diretrizes do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), resultou, em 2016, na expulsão de 550 agentes públicos. O número é recorde, na comparação dos últimos 14 anos. Desde o início da série histórica, de 2003 a 2016, o Governo Federal já expulsou 6.209 servidores. O principal motivo das expulsões foi a prática de atos relacionados à corrupção, com 343 penalidades aplicadas ou 65,3% do total. O percentual aumentou em relação a 2015, quando atingiu 61,4.

MÍDIAS SOCIAIS

Para o professor de instituições como Universidad Autónoma Metropolitana do México, ESPM e PUC-Rio, Fernando Morgado, haverá uma mudança substancial no setor de mídia, em 2017. Um forte conflito será travado entre as redes sociais, notadamente o Facebook, e os veículos tradicionais de comunicação. A mudança no algoritmo do feed de notícias ‒ onde informações falsas mereceram altos níveis de engajamento ‒, a queda na relevância das fan pages ‒ como que forçando seus administradores, incluindo os veículos, a pagarem para encorpar seus números ‒, além da falta de transparência da empresa com relação às suas práticas e métricas, compõem um cenário explosivo. Caso o Facebook não responda bem a essa pressão que ele próprio tem criado, pode deteriorar ainda mais a sua relação com as empresas de conteúdo, provocando impactos a médio e longo prazo na forma como as pessoas se informam e se divertem pelas redes sociais.

HISTÓRIA DO ESPAÇO

Quem estiver ou for passear nos Estados Unidos, de 13 a 17 de janeiro, poderá bater um papo com o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Ele estará à disposição para quem estiver aproveitando as férias no Complexo de Visitantes do Kennedy Space Center, situado na costa leste da Flórida. Esta será a única série de “Encontros com um Astronauta” em português da temporada. Marcos Pontes contará histórias de sua experiência no espaço e saciará a curiosidade de quem sonha ser um astronauta. Em 2006, ele se tornou o único brasileiro e o segundo latino a estar na Estação Espacial Internacional (ISS). Ao longo de oito dias, esteve com uma equipe especializada para realizar testes em ambiente de micro gravidade.

NOVO SHOPPING

Na contramão da crise que atinge o setor, Belo Horizonte ganha um novo shopping center. Até 2020, deverá estar funcionando o Prado Shopping, que será erguido em frente ao Clube dos Oficiais da PM, entre as ruas Diabase e Platina, no Bairro Prado. O empreendimento ocupará uma área de aproximadamente 16 mil metros quadrados. O novo shopping terá 179 lojas, em nove pavimentos, e uma área construída de 73,5 mil metros quadrados.

MERCADO AUTOMOBILÍSTICO

O comércio eletrônico de veículos seminovos e usados é um dos poucos setores que registram crescimento no período de crise econômica no Brasil. As vendas apuradas de janeiro a dezembro de 2016 somam cerca de R$ 4,9 bilhões, um crescimento cerca de três vezes maior, em relação ao mesmo período do ano anterior, com R$ 1,7 bilhão. Os dados são plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil.