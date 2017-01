Coluna William Saliba – 06/01/17

CENIBRA DISTRIBUI KITS ESCOLARES

Como em anos anteriores, a Cenibra deu início à distribuição anual do kit de material escolar para os filhos dos empregados, estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Serão distribuídos cerca de 3 mil kits com cadernos, apontador, borracha, lápis, régua, cola, tesoura, canetas, lapiseira e pincel marca-texto. O kit inclui também uma mochila. Para atender as necessidades dos dependentes de acordo com a faixa escolar, foram elaboradas três categorias de kit (1º ao 5º ano / 6º ao 9º ano / Ensino Médio). Além dos kits de material escolar, a Cenibra reembolsa, mensalmente, parte dos custos com despesas escolares aos empregados estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

JÁ VI ESSE FILME

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), sancionou ontem (5), a lei que regulamenta a gratuidade nos estacionamentos dos shoppings centers e hipermercados de Belo Horizonte, aprovada pela Câmara Municipal da capital mineira, na legislatura passada. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)) afirmou que vai recorrer da decisão. O filme é antigo. Em Ipatinga, ocorreu o mesmo caso e a Câmara Municipal perdeu a disputa na Justiça, devido à inconstitucionalidade deste tipo de lei.

HAPPY SUNDAY DE VOLTA

O cantor e compositor Renan Scarpati abre a programação musical de 2017, no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Conhecido no Vale do Aço por suas reinterpretações de clássicos da música popular e por suas composições próprias, ele é a atração neste domingo (8), a partir das 17h30, do Happy Sunday, na praça de alimentação do centro de compras. O show é gratuito.

MAKE UP

Será também neste domingo (8), às 14h, no Shopping do Vale do Aço, a etapa final do Concurso de Maquiagem da loja Contém 1g. A competição reúne 11 candidatos que julgados por oito jurados.

PUBLICIDADE NAS ESCOLAS

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2640/15, do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), que proíbe a promoção de qualquer atividade com conteúdo comercial nas escolas públicas e particulares de ensinos fundamental e médio. A vedação vale para publicidade, divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas, independentemente do meio utilizado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96) na parte que define a finalidade da educação básica. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).