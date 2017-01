Coluna William Saliba – 05/01/17

QUINTÃO RELEMBRA PAULO NEVES DE CARVALHO

Na sua primeira entrevista à imprensa em seu gabinete, na última terça-feira (3), o prefeito Sebastião Quintão citou a atuação do notório professor Paulo Neves de Carvalho na história político-administrativa do município. A nova geração de jornalistas se surpreendeu: mas quem foi Paulo Neves? Foi o responsável, entre outras coisas pela organização administrativa da prefeitura; pela implantação do Código de Posturas; supervisão do planejamento e implantação do Cadastro Técnico Imobiliário e de Natureza Fiscal; além da elaboração dos Orçamentos Plurianuais de Investimentos de 1970 a 1973.

É POUCO?

Tem mais. O professor Paulo Neves também foi o responsável em Ipatinga, pela orientação da implantação de serviços administrativos municipais; colaborou na reorganização dos serviços contábeis e na supervisão dos trabalhos de delimitação das zonas urbanas do município; regulamentou o lançamento e arrecadação de taxas municipais e os serviços de racionalização da Administração Fazendária Municipal.

GRANDE MESTRE, PÉSSIMOS ALUNOS

Mestre, doutor e catedrático em Administração Pública, ele hoje empresta o seu nome à Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, em Belo Horizonte, que tem por finalidade formar e capacitar recursos humanos para a administração pública do Estado de Minas Gerais. Só que vários gestores que passaram pela Prefeitura de Ipatinga nunca aprenderam a lição com ele… E quebraram o município.

FALSA ENTREVISTA

O juiz Carlos Sérgio dos Santos Saraiva, do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deferiu antecipação de tutela para que os sites Facebook e Pense Brasil excluam as postagens e qualquer link de uma falsa entrevista que circulou na internet nas últimas semanas, em que o cantor e compositor Gilberto Gil teria criticado a operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Além disso, a rede social foi obrigada a informar, no prazo de 48 horas, os dados pessoais cadastrados de Hernandes dos Reis Renan Reis, sob pena de multa diária no valor de R$ 3 mil. O perfil em questão fez comentários de cunho racista contra o cantor e compositor.

BONS VENTOS

A produção industrial nacional cresceu 0,2%, em novembro último, frente ao mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após recuar 1,2% em outubro e avançar 0,7% em setembro. No confronto com igual mês do ano anterior (série sem ajuste sazonal), o total da indústria apontou queda de 1,1% em novembro de 2016, 33ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas a menos intensa desde março de 2014 (-0,4%). Os números são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE. Que os bons ventos da economia soprem de novo para o Vale do Aço.