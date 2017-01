Coluna William Saliba – 04/01/2017

BEER E FOOD TRUCKS SOLIDÁRIOS AJUDAM SE TOQUE

O Encontro Beer e Food Trucks Solidário, no próximo dia 21, na Rua Estados Unidos, próximo ao Ginásio da Aciaria, em Ipatinga, irá arrecadar alimentos não perecíveis para o Grupo de Apoio Pacientes de Câncer Se Toque. O ingresso no evento está condicionado à doação de 1 kg de alimento não perecível. Participam 13 cervejarias artesanais, servindo mais de 80 estilos de cervejas e chopes. A praça de alimentação, com 300 mesas, contará com seis food trucks e quatro tendas. Animam a festa do Bairro Cariru, as bandas Camaro, A cúpula e Titânicos. Haverá também o Espaço Kids com pipoca, algodão doce e monitores qualificados.

À CAMINHO DE BUENOS AIRES

Minas fica mais próxima da Argentina. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras recebeu aprovação das autoridades aeroportuárias brasileira e argentina para iniciar voos para capital portenha. A ligação, com um voo diário, de Belo Horizonte à Buenos Aires (por meio do aeroporto de Ezeiza) será iniciada em 6 de março. Os voos serão realizados com os jatos Embraer 195, que têm capacidade para até 118 passageiros e contam com mais de 40 canais de TV Sky ao vivo (disponível em território brasileiro) em telas individuais. Buenos Aires será a sétima base internacional da Azul – as demais são Fort Lauderdale/Miami, Orlando, Lisboa, Montevidéu e Caiena. Também foram solicitados pela empresa, autorização para voos para Santa Cruz de la Sierra na Bolívia, com previsão de início também em 7 de março.

ADOTE UM PET

A primeira feira de adoção de cães e gatos de 2017 está agendada para este sábado (7), no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. É uma oportunidade para começar o ano exercendo a solidariedade e dando um lar aos animais abandonados. Das 9h às 18h, a ONG Meu Amigo Cão (MAC) estará à disposição para orientar quanto à vacinação, vermifugação e demais cuidados gerais para com os animais. A MAC também se prontifica a colaborar com quem precisa encontrar um lar para suas ninhadas, através de publicações nas redes sociais e divulgando contatos.

LIQUIDAÇÃO FANTÁSTICA

A Liquidação Fantástica do Magazine Luiza, a pioneira e mais tradicional do varejo brasileiro, chega, em 2017, à 24ª edição. Assim, como nos anos anteriores, deve mobilizar milhões de pessoas em busca dos descontos que podem chegar a 70%. A ação comercial começa nesta sexta-feira (6), nas 791 lojas da rede distribuídas nos 16 Estados em que atua. As 89 lojas do Estado de Minas Gerais abrirão suas portas mais cedo, às 6h. O site do Magazine Luiza fechará na madrugada do dia 6 e não estará ativo enquanto houver filas nas lojas. Ele iniciará suas operações com grandes promoções logo após o término das filas.