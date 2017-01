Coluna William Saliba – 03/01/2017

QUINTÃO ABRIRÁ AUDITORIA NA PREFEITURA DE IPATINGA

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB), informou hoje (3) que será aberta uma auditoria para apurar as contas da ex-prefeita Cecília Ferramenta (PT). Segundo Quintão, a auditoria é obrigatória pela Lei Orgânica do Município. O novo prefeito deixou claro que esta atitude não tem o caráter de revanchismo para prejudicar ninguém. A estimativa do novo prefeito é de que a sua antecessora tenha deixado uma dívida de aproximadamente R$300 milhões.

DINHEIRO PÚBLICO

Sebastião Quintão lamentou não ter havido a oportunidade de transição, devido à “ganância política do PT, que se utilizou de todas as formas de recursos para que não houvesse a alternância de poder, já que não teria condições de conseguir seu resultado pelas urnas”- palavras do prefeito. Ele iniciará sua gestão em Ipatinga, fazendo um diagnóstico da situação atual do município. Ele promete manter o que foi deixado de bom e cortar os absurdos cometidos com o dinheiro público.

PRIORIDADES

O prefeito de Ipatinga afirmou que, em sua gestão, se norteará pelos direitos essenciais da população: saúde, educação, segurança, habitação e emprego e renda. Irá buscar recursos onde for possível, para dar um alento à população, já que há muita expectativa quanto ao seu governo e ele não quer decepcionar a população. Sebastião Quintão lembrou que, em sua gestão anterior, os salários do funcionalismo, férias e 13º salário sempre foram pagos em dia.

ELEVADORES

Os jornalistas que foram cobrir a primeira entrevista coletiva do prefeito de Ipatinga, na manhã desta terça-feira (3), foram surpreendidos com o fato de apenas um elevador do prédio estar funcionando. Pacientemente, em fila indiana, aguardaram o elevador com câmeras e microfones, para acessarem andar do gabinete do prefeito. Quando depois da entrevista, foram informados que o único elevador funcionava precariamente, com um só cabo de aço de sustentação, resolveram voltar ao térreo pela escada.

ESTACIONAMENTO

