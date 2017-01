Coluna William Saliba – 02/01/17

PREFEITO DE IPATINGA DEFINE SECRETARIADO

O prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão (PMDB) passou a manhã desta segunda-feira (2) reunido com a sua equipe mais próxima. Ele deverá anunciar até amanhã os nomes de todos os titulares das secretarias municipais. O atraso da composição do secretariado da cidade-polo da Região Metropolitana do Vale do Aço deve-se à alternância de liminares e decisões da Justiça Eleitoral, o que não permitiu um período hábil de transição. Somente na semana passada, uma liminar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, assegurou a sua posse como prefeito de Ipatinga, realizada na noite de ontem.

DESAFIO

Em entrevista concedida à imprensa ontem (2), em sala reservada no Ipaminas, logo após ser empossado, Quintão lembrou que, em 2008, no encerramento do seu primeiro mandato como prefeito, deixou a Prefeitura de Ipatinga com dinheiro em caixa e sem nenhuma dívida. Agora, ao reassumir a administração municipal, encontra o quadro completamente adverso. Uma das primeiras ações, nesta sua nova gestão, será o levantamento completo da situação financeira da prefeitura.

DELÍCIAS DE PRADO

Destino turístico frequente deste colunista para suas horas de lazer no litoral, o município de Prado, no Extremo Sul da Bahia, foi destaque nesta segunda-feira (2), no programa “Mais Você”, da Rede Globo. As matérias destacaram a paradisíaca praia de Corumuxatiba e o Beco das Garrafas, com seus deliciosos restaurantes. A grande dica de hospedagem é a Pousada Guaratiba, minha preferida.

LIDERANÇA DE USADOS

O Palio, o Fox e o Fiesta encabeçam a lista dos seminovos mais vendidos em 2016, segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques, utilizado por mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. Na briga entre as montadoras, quem levou a melhor foi a Chevrolet, com quatro de seus veículos listados no ranking dos 20 seminovos mais vendidos em 2016 (Celta, Classic, Prisma e Onix), seguida pela Fiat, Volkswagen e Ford, cada uma com três modelos listado no Top 20 da AutoAvaliar. Em seguida, aparece a Hyundai, com dois modelos, e Honda, Toyota, Citroen e Renault, com apenas um.

PERDEDOR

O jornalista Paulo Henrique Amorim, da Rede Record, sofreu mais uma derrota judicial. Em decisão de 15 de junho e divulgada na imprensa na última semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a execução imediata de pena imposta ao comunicador em processo envolvendo outro profissional da imprensa, o comentarista político Heraldo Pereira, da Rede Globo. Em 2013, PHA, como o jornalista também é conhecido, tinha sido condenado a um ano e oito meses de reclusão por injúria racial, por haver se referido ao colega da Globo como “negro de alma branca”. A mensagem foi considerada ofensiva pela Justiça, com Amorim sofrendo derrotas em instâncias inferiores. No seu blog Conversa Afiada, Amorim também afirmou que Heraldo, durante toda a carreira na comunicação, “não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso, além de ser negro e de origem humilde”.