Colônia de Férias: a “Ilha dos Piratas” já está ocupada

Em edição temática, um convidado ilustre recepcionou a criançada. O pirata da 31 Colônia de Férias da Usipa, em Ipatinga, alegrou as turmas e participou de várias atividades ao longo da tarde. Dividas por faixas etárias, cada equipe trabalhou o que foi proposto como as dinâmicas em grupo, a adaptação, a convivência em equipe e o momento de integração.

Conhecida pelo profissionalismo, estrutura e qualidade do serviço prestado, a Colônia de Férias prossegue até o dia 27 de janeiro. “Os pais que desejam tranquilidade e querem o melhor passatempo para os seus filhos, garantiram a vaga em nosso evento. Estamos animados com o primeiro dia e a criançada pode esperar, pois vem muito mais diversão por aí”, garante a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete de Andrade.

DIVERSÃO

Todos os participantes já estão aproveitando o que há de melhor no clube. Uma equipe de monitores especializados atua junto à garotada preparando muitas atividades para garantir a aventura dentro e fora da água.

Entre as mais pedidas estão: tirolesa, torta na cara, recreação aquática, zoo e futebol de sabão. Além da boate teen, destinada aos adolescentes de 13 a15 anos e o show da dupla Leslie e Laurie, que encantaram o Brasil no primeiro The Voice Kids.

Outro momento importante é o tradicional grito de guerra, no qual, todos os grupos criam uma identidade motivacional, exibida ao fim de cada dia. A equipe que apresentar o melhor grito de guerra receberá ao término da colônia uma grande surpresa.