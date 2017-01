Cleide Aphre apresenta “Novas Divas do Sertanejo” no Shopping Vale do Aço

A respeitada musicista Cleide Aphre se apresenta mais uma vez na Happy Hour do Shopping Vale do Aço, desta vez com o especial “Novas Divas do Sertanejo”. Ela soltará a voz na praça de alimentação do mall nessa quarta-feira (11), a partir das 18h30.

“Inclino grande parte do meu repertório às novas divas, mas isso não me impede de interpretar outros artistas da nossa MPB”, ressalta a cantora, exaltando a feminilidade sobre as canções.

“A música nasce com a gente, é um dom que precisamos aperfeiçoar e compartilhar com o público”, expressa seu encanto. Para ela, seu maior desejo é crescer com a música e transmitir um pouco da emoção.

Serviço

Happy Hour – Cleide Aphre

Data: 11/01

Horário: 18h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito