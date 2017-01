Choro chega à Estação do Samba, no Shopping Vale do Aço

A praça de alimentação do Shopping do Vale do Aço será tomada por um ritmo que está profundamente enraizado na história do país: o choro, na noite desta segunda-feira (30), no projeto Estação do Samba. A cantora Andressa Moreira presta uma homenagem a grandes nomes da música nacional.

O repertório da cantora inclui interpretações de canções de Paulinho da Viola, Benito di Paula, Roberta Sá, Maria Rita e João Bosco. Para a apresentação, a cantora recebe apoio do grupo Choro do Vale, composto pelos musicistas Carlos Vinicius (cavaquinho), Fabiano Cruz (violão), Marcelo Almeida (pandeiro e percussão leve) e Wellington Assunção (bandolim).

O Choro do Vale se propõe a mostrar com um toque de originalidade a obra de nomes como Pixinguinha, Waldir Azevedo, Ernest Nazareth, Zequinha de Abreu, dentre outros

Serviço

Estação do Samba – Andressa Moreira e Choro do Vale

Local: Praça de Alimentação – Shopping do Vale do Aço

Data: 30/01/2017

Horário: 19h30

Show Gratuito