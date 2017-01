Carnaval Exclusive Mineirão 2017 vai agitar BH

O carnaval já está batendo à porta e Belo Horizonte não fica mais para trás. O Mineirão sediará uma das maiores folias da cidade: o primeiro Carnaval Exclusive Mineirão 2017. O evento contará com grandes atrações nacionais, serviços diferenciados, conforto e segurança.

No primeiro dia de folia, sexta-feira, 24 de fevereiro, a partir das 17h, a abertura fica por conta do bloco de funk carioca, Carrossel de Emoções, e seus hits de carnaval, “Patricinha” e “Corrida Maluca”. Em seguida é a vez do duo de DJs e produtores musicais que dispensa comentários, Felguk. E a atração mais esperada da noite, que promete agitar a folia com muito sertanejo é o homem de família, Gusttavo Lima, cantando todos os seus sucessos como, “Não Paro de beber”, e “Que Pena que Acabou”. Mas não acabou não, é só a primeira noite.

No sábado, dia 25 de fevereiro, a festa começa às 16h, e a voz marcante que cativa o público do cantor mineiro, Dú Monteiro, é que abre os trabalhos. Depois o público será 100% Alexandre Peixe, o compositor de muitas canções de axé como “Voa, Voa” “100% Você” e “A Fila Andou”, que são verdadeiros hinos de carnaval. Em seguida os irmãos goianos, Matheus & Kauan, sobem ao palco com todo seu romantismo, levando o público ao delírio com suas canções de sucesso “O nosso santo bateu”, “Incerteza” e “Meu coração deu PT”, recém lançada com Wesley Safadão.

Se engana quem pensa que parou por aí, domingo também é dia de colocar as fantasias e curtir muita folia, e nada melhor para começar a animar a festa do dia 26 de fevereiro, do que um dos maiores blocos carnavalescos de Belo Horizonte e do país, Baianas Ozadas. O grupo promete agitar o público tocando sucessos do axé vintage, e no final deixar o palco em boas mãos. É que a dupla Zé Neto & Cristiano será a próxima atração a se apresentar e promete e encantar os corações dos foliões com suas músicas apaixonadas e é claro, os grande modões. Em seguida, para fechar com chave de ouro o primeiro Carnaval Exclusive Mineirão, a programação se encerra ao som do maior grupo de pagode do país, Sorriso Maroto, cantando as canções do novo cd “De Volta pro Amanhã” e os grandes sucessos dos 20 anos de carreira do grupo.

Serviço:

Carnaval Exclusive Mineirão 2017

Local: Esplanada do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte, MG

Data: 24 a 26 de fevereiro de 2017

Horários: Sexta-feira às 17h, Sábado e Domingo às 16h

Atrações confirmadas:

24/02- Sexta – 17h – Gusttavo Lima, Carrossel de Emoções e Felguk

25/02 – Sábado – 16h – Matheus & Kauan, Alexandre Peixe e Du Monteiro

26/01 – Domingo – 16h –Zé Neto e Cristiano, Sorriso Maroto e Baianas Ozadas

Ingressos on line: www.centraldoseventos.com.br