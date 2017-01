Câmara aprova redução de cargos na Prefeitura de Fabriciano

Na primeira reunião extraordinária da atual legislatura na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, realizada ontem (4), os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 2.753/2017, do Executivo, que propõe a redução em 30% de cargos comissionados na prefeitura. A medida deve promover uma economia de R$ 8,5 milhões aos cofres públicos.

Com a aprovação da matéria, o município passará a ter 11 secretarias, ao invés das 15 atuais. O PL também visa destinar mais de 30% dos cargos comissionados aos servidores efetivos, por meio da nomeação de pelo menos 48 concursados às funções de secretário, assessores, gerentes, coordenadores e supervisores.

O presidente do Legislativo, vereador Leandro Xingó, o Xingozinho (PSD), elogiou a primeira medida do novo prefeito. “A matéria que nos foi encaminhada pelo prefeito Dr. Marcos Vinícius (PSDB) traz inúmeras inovações e concepções modernas de gestão pública. Em tempos de crise e austeridade, classifico o primeiro ato dele como uma medida exemplar, transparente, justa, responsável e altamente benéfica ao município, por meio da redução de seus custos”, justificou.

Segundo a proposição do Executivo, um dos objetivos do Projeto de Lei é inserir o conceito de governança em todas as secretarias municipais. O PL ainda informa que todos os cargos comissionados, especialmente os secretários, serão cobrados em cumprimento de metas e resultados. “Claramente, o que a nova gestão do prefeito Dr. Marcos Vinícius busca é a prestação de um serviço de qualidade à população de Coronel Fabriciano”, destacou Xingozinho.

Por fim, a matéria assegura que os conselhos populares serão revitalizados e modernizados, e que todos os atos e ações políticas terão o crivo popular. “Entendemos que a participação da população fabricianense deixará de ser um discurso e passará a ser um ato de governo”, concluiu o presidente da Câmara.

A primeira Reunião Extraordinária do ano também aprovou os Projetos de Lei nº 2.752/2017 e 2.754/2017, de autoria do Executivo, que autorizam o município a se associar e celebrar convênios com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e Associação Mineira de Municípios (AMM), respectivamente.