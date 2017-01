Banda larga com limites vira polêmica entre Anatel e ministro

A declaração do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), ao portal Poder 360 gerou reação da Anatel Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável pela regulação e fiscalização das telecomunicações no Brasil. A Anatel discorda da franquia de dados para internet de banda larga.

Kassab havia admitido que será permitido que operadoras de banda larga fixem uma franquia de consumo e cortem o acesso à internet assim que o usuário ultrapassar esse número. Segundo o site da revista Exame, após a grande repercussão sobre o assunto, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, afirmou hoje (13) que a agência reguladora não pretende reabrir o debate sobre limite na banda larga.

“Não há por parte do Ministério e também da Anatel nenhuma intenção de reabrir a questão”, afirmou categoricamente Quadros ao G1. O presidente da agência diz que Kassab caracterizou sua afirmação ao site como “equívoco”. Kassab afirmou que o consumidor sonha com um cenário “ilimitado ao infinito”. No entanto, para o ministro afirma que as operadoras têm “um limite”.