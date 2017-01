Avião cai no Rio. Ministro Teori Zavascki pode estar entre os passageiros

Costa da lista do avião que caiu na tarde hoje (19), no Rio de Janeiro, o nome do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Teori Zavascki. O avião é de pequeno porte e caiu no mar no litoral de Paraty. No entanto, a assessoria do tribunal não confirma o embarque do ministro até este momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o avião PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90 decolou por volta das 13h do Campo de Marte, em São Paulo. Segundo a Infraero, a aeronave tem capacidade para oito pessoas. Segundo informações da Força Aérea Brasileira, havia quatro passageiros a bordo.

No Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), o expediente já havia sido encerrado e ninguém foi encontrado para falar sobre o acidente. A Infraero informou que as informações seriam passadas somente pelo Hotel Emiliano, proprietário do avião. Segundo o jornal Extra, o Hotel Emiliano afirmou que não tem informações sobre o acidente ou a lista de passageiros.

A família do ministro, que é relator dos processos da Lava Jato no STF, confirma que ele estava no avião e diz esperar por um milagre.