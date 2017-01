Avenida Manaím mudará trânsito no Cidade Nobre

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Cidade Nobre (Asmocin), José Eduardo Prado, apresenta nesta terça-feira (31), à Prefeitura de Ipatinga, a pauta aprovada pela assembleia da entidade na última sexta-feira. No elenco de itens a ser apresentado, está a aprovação do projeto da prefeitura para mudanças no trânsito do bairro, devido ao impacto da abertura ao tráfego da Avenida Manaím. Outro item, é a ocupação desordenada dos espaços públicos pelos vendedores ambulantes, que têm trazido prejuízo aos bares e lanchonetes legalmente estabelecidos.

O Bairro Cidade Nobre, geograficamente considerado o mais central de Ipatinga, tem sentido o impacto do crescimento populacional e de novos empreendimentos ali implantados, como o campus da Faculdade Pitágoras, Ministério Público Federal e Clínica Para Todos. É também um dos pontos mais movimentados da vida noturna de Ipatinga.

“Os vendedores ambulantes se proliferam nas ruas e praças do Cidade Nobre. Agem como proprietários do espaço público, estacionando veículos e colocando cadeiras e mesas em locais onde atrapalham o trânsito e a prática de esportes e lazer.” – ressalta o presidente da Asmocin.

AVENIDA MANAÍM

Com o aumento do fluxo de veículos, o já tumultuado e mal sinalizado trânsito do Cidade Nobre registra grande número de acidentes e congestionamentos frequentes. A Asmocin levou o problema à Prefeitura de Ipatinga, que elaborou uma proposta para mudanças no sentido do tráfego de algumas vias, aprovada pelos moradores na última sexta-feira. O novo projeto prevê a inversão atual do fluxo de entrada e saída de automóveis para a nova Avenida Manaím.

A mudança constará de inversão da mão da Rua Visconde de Mauá. Os veículos que chegarem da Avenida Manaím passarão em frente a Escola Educação Criativa, no sentido da Avenida Simon Bolívar. A Rua Osvaldo Cruz – que se inicia na Visconde de Mauá – passará a ter mão única no sentido da Avenida Carlos Chagas, onde o canteiro central será cortado e instalado um conjunto de semáforos. Para retornar à Avenida Manaím, os veículos passarão a trafegar pela Avenida Carlos Chagas até à Rua Cristovão Colombo, que passará a ter o sentido rotatória do Restaurante Chiang – Banco Santander.