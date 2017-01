Aprenda a identificar notícias falsas em redes sociais

Para um jornalista é fácil descobrir se uma notícia publicada na internet é verdadeira ou falsa. E você, conseguiria? Pensando nisso, a equipe do On the Media, programa apresentado por Bob Garfield montou um pequeno manual, com 11 dicas simples que ajudam a separar o joio do trigo.

O material, publicado pelo portal Comunique-se é o primeiro de uma série de “guias para consumidores de notícias” a ser traduzido para o português. Observe os sinais de que uma notícia pode ser falsa: