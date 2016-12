Usiminas investe R$ 8,5 mi em cultura, educação e esporte

O Instituto Cultural Usiminas há 23 anos atua no apoio e fomento a projetos culturais, esportivos e sociais, nas comunidades onde a Usiminas está presente, com a Inclusão, formação e desenvolvimento humano. Em 2016, por meio de leis de incentivo fiscais estaduais e federal, a siderúrgica investiu R$ 8,5 milhões em 60 projetos realizados em 10 cidades de Minas Gerais e São Paulo.

Ações como o Circuito Usiminas de Cultura, que reuniu aproximadamente 15 mil pessoas em atividades artísticas e gratuitas realizadas em praças, escolas e espaços públicos, reforçam as premissas da empresa, que acredita que o acesso à cultura e ao esporte é fator fundamental na construção da cidadania e catalisador de transformações relevantes na sociedade.

Alguns critérios são primordiais na escolha dos projetos patrocinados pela Usiminas. Entre eles estão a capacidade do proponente para implantar e gerenciar o projeto, a descentralização das ações, o efeito multiplicador e sustentável da iniciativa e a sua repercussão social. Também são analisados o potencial de geração de emprego e a consequente movimentação da economia nas regiões envolvidas.

Todo esse cuidado torna ainda mais expressivo o aumento do alcance das iniciativas neste ano. “Estamos satisfeitos com os resultados dos investimentos e a qualidade dos projetos realizados. Mesmo em um cenário desafiador, estamos sempre em busca de alternativas para contribuirmos com o desenvolvimento das comunidades”, afirma a diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal.

CULTURA

Além do Circuito Usiminas de Cultura, que passou por Ipatinga e Santana do Paraíso e ofereceu 44 atividades para um público de mais de 11 mil pessoas, foram patrocinados no Vale do Aço outros projetos de continuidade e relevância para a comunidade. É o caso da exposição “A Vida é Mais”, que beneficiou 17 mil pessoas de mais de 50 cidades da região.

Já a tradicional Série MPB levou para a comunidade três shows de nomes importantes da música brasileira: Alceu Valença, Almir Sater e o encontro entre 14 Bis, Sá & Guarabira e Flávio Venturini. “O patrocínio da Usiminas possibilitou o acesso do público ao trabalho de artistas que não estavam expostos na mídia e dificilmente se apresentariam na região. Nos últimos anos, a Série MPB contribuiu para diversificar o gosto musical popular. Muitas pessoas têm, inclusive, nos procurado para sugerir novas atrações”, afirma Ana Cristina Vasconcelos, produtora cultural do evento.

Considerado parte do calendário da região, principalmente das escolas, o Salão do Livro Vale do Aço 2016 foi outro grande destaque entre os projetos patrocinados no ano. O maior evento literário do Leste mineiro atraiu mais de 25 mil pessoas para atividades realizadas em seis cidades. A professora Mariluce Mercês, que participou de três mesas-redondas do Seminário de Literatura, parte da programação do salão, ficou encantada com a oportunidade. “Foi muito prazeroso ouvir as palestras e conhecer as experiências dos convidados. Para nós educadores, eventos dessa magnitude, que nos permitem atualizar os conhecimentos sobre literatura, enriquecem o nosso currículo e a nossa vida”, destaca.

O projeto “Moradores – A Humanidade do Patrimônio Histórico” promoveu uma releitura da história de Ipatinga a partir de uma combinação de registro audiovisual de narrativas dos seus moradores, ensaios fotográficos e exposições de retratos em grande formato. Mais de 1,5 mil pessoas foram ao Centro Cultural Usiminas e ao Parque Ipanema para participar das atividades e visitar a mostra.

Além dos projetos patrocinados, o Instituto Cultural Usiminas é responsável por dois representativos equipamentos culturais localizados em Ipatinga: o Centro Cultural Usiminas e o Teatro Zélia Olguin. A gestão desses espaços preza pela diversidade e qualidade da programação, de forma a estabelecer um diálogo com público, produtores e artistas. Em 2016, mais de 150 mil pessoas participaram das atrações oferecidas nestes espaços. Foram 535 atividades durante o ano entre oficinas, exposições, exibições de filmes, ações de estímulo à leitura, teatro, shows e dança.

Outra frente de trabalho do Instituto que reforça a sua atuação no processo de formação de artistas, professores e estudantes é a sua área de Ação Educativa. As atividades oferecidas promovem o contato da população com as diferentes manifestações e linguagens artísticas, desperta o estímulo pela leitura e oferece encontros lúdicos para as famílias. Neste ano, o programa atendeu mais de 34 mil pessoas de 32 cidades do Colar Metropolitano do Vale do Aço, além de outras regiões de Minas Gerais.

ESPORTE

Na área do esporte, foram patrocinados 10 projetos na região. Entre eles, o Campeonato Ipatinguense de Futebol Amador Categorias de Base e Categorias Infantil, Juvenil e Juniores, com a participação de 100 equipes de futebol amador de Ipatinga. “O incentivo da Usiminas permitiu a continuidade dos campeonatos para as categorias de base em 2016. Por meio do esporte, crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos participam de um trabalho fundamental para suas vidas. Muitas vezes, conseguimos retirá-los de ambientes propícios para a violência e contribuímos para a educação, a formação pessoal e para trazer perspectivas de futuro para eles”, afirma Roberto Xavier, presidente da Liga de Desportos de Ipatinga (LDI).

Os Jogos Escolares de Ipatinga (JEI) reuniram mais de três mil alunos/atletas de 30 escolas da cidade para disputar 10 modalidades esportivas. Outro destaque são os projetos de voleibol e natação realizados pelo Instituto Ecomovimento nas dependências da Usipa, que oferecem a mais de 150 crianças e adolescentes treinamentos nessas modalidades.

Parte desses investimentos tornou a Usiminas, pelo segundo ano consecutivo, a segunda maior empresa apoiadora de projetos esportivos do estado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais – ICMS Corrente. O reconhecimento ocorreu este mês, na premiação Melhores do Ano 2016, realizada pela Secretaria de Estado de Esportes (SEESP).

ÂMBITO SOCIAL

Já na área social, a Usiminas direcionou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga, por meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), parte dos recursos disponíveis para financiar projetos que atuam na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Também foi beneficiado o Fundo Nacional do Idoso, que financia programas que promovem a autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade.

Dando continuidade às ações de cuidado com a saúde da população do Vale do Aço, a Fundação São Francisco Xavier recebeu o patrocínio da Usiminas, por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), para construção de uma unidade oncológica pediátrica especializada na atenção integral para crianças e adolescentes com câncer.

“Entendemos a importância do aproveitamento do benefício fiscal concedido pelas esferas estaduais e federal e nos empenhamos em direcionar todo o valor disponível a projetos que contribuam para a formação dos indivíduos e estimulem cada vez mais a valorização das atividades artísticas, esportivas e sociais”, conclui Penélope.

Serviço

Mecanismos de incentivo utilizados pela Usiminas para a realização de patrocínios: