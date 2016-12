Sua saúde merece cuidados neste verão

Apesar da diversão, o calor em excesso pode oferecer riscos à saúde. Os principais problemas são sudorese excessiva, dor de cabeça, vertigem, insônia, cansaço, desidratação, alergias na pele, problemas respiratórios e intestinais, entre outros, afetando principalmente crianças, idosos e grávidas.

“No sistema respiratório, as temperaturas extremas e as alterações de umidade provocam a retenção e espessamento do muco (catarro), traduzindo-se em sintomas de tosse e expectoração. Os pacientes portadores de asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as principais vítimas”, informa o cardiologista, Otavio Gebara, diretor clínico do hospital paulistano Santa Paula.

O médico ressalta que a pele pode sofrer irritações, queimaduras e desidratação. Também podem ocorrer mudanças no hábito intestinal, cólicas e vômitos, não esquecendo que com o calor os alimentos sofrem uma decomposição mais acelerada, por isso é preciso estar atento ao armazenamento e refrigeração na hora de consumi-los.

“Em casos extremos, o indivíduo pode desenvolver hipertermia, caracterizada pelo aumento excessivo da temperatura corporal. Se não identificada e tratada com rapidez, o paciente pode ter consequências mais graves como insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda, insuficiência hepática e vir a falecer”, explica Gebara.

Para se prevenir dos efeitos nocivos que o sol e o calor podem causar, o especialista dá algumas dicas do que fazer para aproveitar o verão com saúde e disposição: