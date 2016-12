Selo Unicef certifica 16 municípios mineiros por avanços sociais

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) certificou 16 municípios de Minas Gerais com o Selo Unicef Município Aprovado – Edição 2013-2016. As cidades recebem o reconhecimento internacional por seus avanços nas áreas de saúde, educação, proteção e participação social em direção à redução das desigualdades que afetam as vidas de crianças e adolescentes.

No Semiárido brasileiro, 1.502 municípios, de 10 estados, foram convidados a participar do Selo em 2013, dos quais 1.134 se inscreveram e 658 seguiram na iniciativa até 2016. Os 308 municípios certificados integram o grupo dos que mais se destacaram, melhorando seus indicadores sociais. Eles também realizaram pelo menos 70% das ações previstas na metodologia do Selo Unicef.

Em Minas Gerais, 16 cidades obtiveram o certificado: Águas Vermelhas, Araçuaí, Bonito de Minas, Capelinha, Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Divisa Alegre, Jequitinhonha, Juvenília, Lassance, Montalvânia, Pai Pedro, Patis, Pirapora, Porterinha e Turmalina.

Avanços significativos podem ser observados não apenas nos 16 certificados, mas também nos 51 municípios mineiros que participaram até o final desta edição da certificação. Alguns exemplos:

36 municípios realizaram a Semana do Bebê e 32 incluíram o evento no calendário municipal oficial. A iniciativa promove ações intersetoriais para os cuidados e a educação das crianças das crianças de até seis anos;

26 municípios implementaram ações de atenção ao pré-natal;

31 municípios realizaram busca ativa para identificar crianças fora da escola;

31 municípios realizaram busca ativa para identificar crianças com deficiência e garantir sua inclusão e permanência na escola;

26 municípios realizaram ações de prevenção ao trabalho de crianças e adolescentes;

37 municípios criaram o Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCAs), que promovem a participação de meninos e meninas no processo de aperfeiçoamento das políticas públicas para a infância e adolescência no município;

22 municípios realizaram a campanha Por Uma Infância Sem Racismo;

38 municípios realizaram ações de prevenção contra o Aedes aegypti.

A CERTIFICAÇÃO

O Selo Unicef Município Aprovado é uma metodologia do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef para estimular os municípios a implementarem políticas públicas para diminuir as desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A metodologia desta edição inclui Ações Estratégicas (o que os municípios precisam realizar) e Indicadores de Impacto Social (os resultados que os municípios precisam melhorar) que envolvem sete direitos: de sobreviver e se desenvolver; de aprender; de proteger-se e ser protegido do HIV/AIDS; de crescer sem violência; de ser adolescente; de ser prioridade nas políticas públicas; e de brincar, praticar esportes e se divertir.

O Unicef capacita gestores e técnicos das secretarias municipais para qualificar a elaboração e execução das políticas públicas e para estimular que elas continuem mesmo após o fim de cada edição.

Atualmente, o selo está na sua quarta edição, na qual se inscreveram mais de 1.700 municípios na Amazônia e no Semiárido. A iniciativa conta com o apoio de parceiros como Petrobras, VIM, Fundação Telefônica, Coelba, Celpe, Cosern e Enel.

A relação dos municípios certificados em todo o Semiárido está disponível em www.selounicef.org.br/semiarido.