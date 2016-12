SBT transfere seu jornalismo todo para madrugada

Os dois telejornais da emissora de Silvio Santos, ‘Primeiro Impacto’ e ‘Jornal do SBT’, serão exibidos pela última vez nesta sexta-feira (30). O SBT confirmou na última quarta-feira (28), a retirada do ar dos noticiários através de comunicado enviado à imprensa.

Ainda segundo a emissora, a nova grade de programação terá, do início de 2017, a faixa da madrugada dedicada exclusivamente ao núcleo de jornalismo, com a ampliação do ‘SBT Notícias’.

A partir da próxima segunda-feira (2), o conteúdo jornalístico diário do SBT começará logo após o ‘The Noite’, programa apresentado por Danilo Gentili, que normalmente acaba por volta da 1h30. Com a extinção do ‘Jornal do SBT’, que sucedia o talk show na programação, o ‘SBT Notícias’ começará mais cedo. Até então, com a média de 4 horas de duração, o noticiário que era produzido até às 6h passará a ter mais duas horas diárias. A ação acontece para que o “telespectador tenha informações ao vivo, de forma ininterrupta”, informa o comando do veículo de comunicação.

No comunicado, a direção do SBT informa que “desta forma, a emissora consolida o modelo que começou a ser testado no segundo semestre de 2016 e que, desde então, vem crescendo paulatinamente por todas as madrugadas, inclusive de sábado para domingo, quando não há oferta de informação jornalística na TV aberta”.

Segundo o portal Comunique-se, a rede de TV adiantou que Dudu Camargo, vulgo “Homem do Saco”, seguirá na telinha das 6h às 7h15 – como parte do ‘SBT Notícias’. Por outro lado, a emissora não fez menção às possíveis atividades a serem desenvolvidas por Hermano Henning, Analice Nicolau, Joyce Ribeiro e Karyn Bravo. Titular até o momento do noticiário madrugador, Cassius Zeilmann também não teve – por enquanto – o seu futuro na casa comentado pelos responsáveis por divulgar as alterações da grade.

Outra novidade do SBT: o ‘Fofocando’ programa voltado ao universo das celebridades, deixará a grade vespertina – das 13h45 às 14h45 – para entrar no lugar do infantil ‘Mundo Disney’ – das 8h às 8h30. Atualmente descartado na programação diária do canal, o ‘Clube do Chaves’ estará de volta a partir da primeira semana de janeiro. A ideia da emissora será resgatar “os personagens mais marcantes de Roberto Bolaños”, como Chapolin Colorado, Chespirito e o garoto que dá nome à série que há décadas faz parte do conteúdo do veículo: Chaves. (Da redação com informações do Comunique-se)