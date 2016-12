Relatório de comissão especial conclui que Parque Linear é uma falácia

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) responsável por investigar denúncias de irregularidades referentes ao Parque Linear, instalada pela Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (CMCF), apresentou nesta sexta-feira (30) o seu Relatório Final ao presidente do Legislativo, vereador Nivaldo Lagares Pinto, o Querubim (PDT). As apurações apresentadas pelos parlamentares integrantes da CEI concluíram que as obras não passam de uma falácia por parte da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano. O documento foi encaminhado ao Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Procuradoria de Justiça de Minas Gerais

De posse do documento, Querubim informou que os projetos básico, executivo e arquitetônico, previamente apontados pela Caixa Econômica Federal – financiadora da obra –, não foram levados à Comissão, “o que impede uma análise mais acurada do seu cumprimento”.

“A própria Caixa ratifica as obras, no caso, ciclovias, calçadões, dentre outros, porém, sem realizar nelas (obras) fiscalização ou supervisão, justamente por se declarar tão somente financiadora do projeto. A resposta da Caixa Econômica, inclusive, desmente a afirmação da Administração Municipal, que afirma que ‘o dinheiro só é liberado quando a obra é corretamente feita e finalizada após um rigoroso acompanhamento da Caixa’”, salientou Querubim, que ainda frisou, baseado no relatório final, que a maior parte das obras previstas para o Parque Linear não cumpriu os cronogramas.

“E mesmo o que foi entregue deixa a desejar, tanto que as tais ciclovias nunca saíram sequer das intenções, até porque fácil é identificar que não há espaço para as mesmas”, criticou.

A Comissão Especial da CMCF foi composta pelos parlamentares Enéias Reis – presidente (PTdoB), Luciano Lugão – relator (PROS) e Sérgio Antônio Dias, o Serjão do Casib – membro (PRB). O projeto que tratou da construção do Parque Linear, de autoria do Executivo, foi aprovado pela Câmara em 2009. Vereador naquele mandato, o atual presidente do Legislativo apresentou, na ocasião, voto contrário à matéria.