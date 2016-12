Prefeita inaugura obra inacabada no último dia do mandato

A necessidade da prefeita de Ipatinga, Cecília Ferramenta (PT), em mostrar pelo menos uma obra de grande porte em seu governo, levou a gestora a inaugurar uma obra inacabada. Com direito a discursos e espetáculo de fogos de artificio, foi entregue oficialmente, na noite de ontem (30), a primeira pista da Avenida Manaím, que permite o acesso do Parque Ipanema aos bairros Iguaçu, Cidade Nobre e Vila da Paz.

Em alguns trechos, a falta de obras de contenção de terra fará com que, na primeira chuva forte, a lama invada a pista recém-asfaltada. Algumas placas de sinalização indicam acesso a vias que sequer foram iniciadas. Outras placas indicativas estão desalinhadas, dando a impressão que vão cair.

No acesso que liga a Avenida Manaím à Rua Cristóvão Colombo – que é mão única – a única placa que indica a conversão obrigatória à direita está escondida por uma árvore, sendo invisível aos motoristas que, desinformados poderão trafegar na contramão.

Na Avenida Carlos Chagas, não há nenhuma placa orientando como ter acesso à Avenida Manaím. Além disso, não houve nenhuma adequação no intenso trânsito do Bairro Cidade Nobre. A Rua Visconde de Mauá, por exemplo, que dá acesso à nova via, além de estreita, vive congestionada no período de aulas. Na rua, situam-se duas grandes escolas infantis, a Educação Criativa e Reino Encantado, o que potencialmente aumenta o risco de atropelamento de crianças.