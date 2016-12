Pets ganham playlist para acalmá-los durante queima de fogos

Se o fim de ano é momento de festas e diversão para as pessoas, para os animais é um período de estresse. Viagens, hospedagem em hotéis e, principalmente, a queima de fogos de artifício na passagem do ano são fatores estressantes para os pets. Pensando nisso, a Drogavet lançou uma playlist no Spotify para ajudar os tutores na tarefa de acalmar seus pets durante os shows pirotécnicos.

Manter o animal em ambiente seguro, de preferência dentro de casa com janelas e portas fechadas para reduzir o ruído, são dicas importantes. O som de músicas clássicas e relaxantes, além de amenizarem o barulho externo, ajuda a tranquilizar os bichinhos. Também contribui para acalmá-los a manipulação de fitoterápicos com propriedades calmantes, bastante receitados pelos veterinários neste período, informa a farmacêutica e idealizadora da Drogavet, Sandra Schuster.

Para acessar a playlist e aproveitar a seleção musical, basta acessar o link https://goo.gl/w6InEu