Pesquisa mapeia o perfil do universitário brasileiro

A vida universitária é uma das etapas mais aguardadas pelos jovens. Pensando nessa importante fase, o Passeidireto.com – rede social acadêmica – realizou um levantamento para mapear o perfil dos universitários e entender melhor as mudanças, os desafios, dificuldades e os sonhos deles. A pesquisa inclui o processo de transição do ensino médio, no qual 51% dos respondentes disseram que não se sentiram devidamente preparados quando entraram na faculdade.

Confira os principais dados da pesquisa:

– 64% estudaram somente em escola pública no ensino médio

– 51% dizem não ter sido bem preparados pelo ensino médio para a nova etapa

– 56% dos universitários trabalham ou estagiam

– 48% pagam com a própria renda a faculdade

– 18,90% usam programas de financiamento

Dentre os 10.300 estudantes que responderam a pesquisa, a maior parte é do sexo feminino (62%), brancos ou pardos (83%), sem filhos, não possuem nenhuma deficiência e tem entre 18 e 24 anos. Do total, 64% estudaram somente em escola pública e 82% não entraram na faculdade por meio de cotas. Quase metade dos respondentes que estuda em universidades privadas possui bolsa, integral ou parcial.

Um dado interessante é que 51% dos alunos disseram que não se sentiram bem preparados pelo ensino médio para a vida universitária, sendo que 77% destes estudaram somente em escolas públicas. Dos 44% que se sentiram preparados, apenas 34,14% fizeram o ensino médio em escola particular

No quesito renda, 56% dos universitários trabalham ou estagiam e 48% pagam a própria faculdade. Dentre os que estão no mercado de trabalho, 55% não estão atuando na área de formação. Quando separados os dados de quem estagia dos que trabalham, observou-se que 20% dos estagiários não atuam na área de formação. Esse número mais que triplica (65%) se considerarmos quem tem um ofício regular. O principal motivo para não estarem trabalhando na área que estudam é a falta de oportunidade de vagas que completem suas necessidades.

Os desafios e dificuldades encontrados pelos alunos ao longo dos cursos são bem diversificados, sendo que praticamente metade dos respondentes indicou que teve problemas financeiros e relacionados à aprendizagem, como não ter o hábito de estudar, falta de motivação e alta carga de conteúdo. O desafio mais apontado é conciliar a universidade com o trabalho ou estágio, já que ambos exigem grande dedicação e resultados.

O comportamento dos estudantes quanto a escolha dos cursos e universidade têm se alterado nos últimos anos e o levantamento comprova que os estudantes têm se sentido mais livres na hora de optar. “Cerca de 50% escolhem o curso por conta das aptidões e interesses, e uma minoria considera fundamental a influência dos familiares, a baixa concorrência nos vestibulares ou o fato da faculdade ser gratuita”, explica o CEO e cofundador do Passeidireto.com, Rodrigo Salvador.

A maior parte dos estudantes avaliou bem a qualidade de ensino e seus professores. No entanto, a falta de comunicação online com professores, a infraestrutura e a disponibilidade de conteúdos pela internet foram as principais críticas feitas pelos alunos.

De acordo com o levantamento, mesmo com dificuldades e mudanças, os estudantes continuam sonhando e tendo expectativas com suas profissões e a conclusão da etapa universitária. A maioria (85%) pretende continuar estudando após se formar, sendo que 58% pretendem fazer pós-graduação (mestrado ou doutorado). Melhores oportunidades de trabalho e salários são as expectativas mais esperadas por 60% dos respondentes. Sendo que os homens se preocupam mais com a estabilidade financeira e as mulheres querem abrir o próprio negócio.