Para os brasileiros, ‘indignação’ é a #PalavraDoAno de 2016

Como você definiria 2016? Para responder a esta pergunta, a consultoria em gestão de causas Cause consultou intelectuais e ouviu uma amostra de 1.000 brasileiros de todas as regiões, idades e classes sociais, reproduzindo o perfil dos brasileiros de acordo com os dados do IBGE. Esta foi a primeira vez que o Brasil elegeu uma #PalavraDoAno, uma iniciativa que já é tradição na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. E se nestes dois últimos países a #PalavraDoAno de 2016 foi pós-verdade (‘post-truth’), para os brasileiros o termo que melhor define o ano que está se encerrando é ‘indignação’.

“Acredito que nenhuma palavra resume melhor o estado de ânimo dos brasileiros com relação a este ano que acaba. Pelo perfil das palavras finalistas, sabíamos que a escolha se daria entre palavras fortes, carregadas de crítica – reflexo do período pra lá de desafiador pelo qual estamos passando. Dentre elas, ‘indignação’ despontou na preferência popular em todas as idades e classes sociais, com 41,8% de votos. Se levarmos em conta o significado formal de indignação, que é ira intensa, ódio, raiva experimentada diante de injustiça, afronta, violação de normas, veremos que o povo brasileiro está mandando um recado claro para as nossas lideranças”, diz Leandro Machado, cientista político e coordenador da pesquisa.

‘Indignação’ concorreu com ‘zica’ (nos dois sentidos), desmoralização, bolhas e desafio em uma votação realizada pela plataforma online OpinionBox. O resultado foi divulgado no final do dia 21 de dezembro, pelo endereço www.fb/CAUSEBrasil.

“É interessante ressaltar que apesar de ‘indignação’ ter sido a escolhida por todas as classes sociais, faixas etárias, gêneros e regiões do País, existe um perfil que está mais indignado: é a mulher mais velha da classes C e D”, destaca Leandro.

A escolha da #PalavradoAno foi feita em duas fases. Na primeira, um grupo formado por influenciadores ligados à comunicação e sociedade, como um jornalista, uma poeta, um advogado especialista em tecnologia, um cientista político, um antropólogo e uma comunicóloga (perfis abaixo) elegeram cinco termos que espelham os nossos tempos. Essa lista foi então submetida ao crivo de uma amostra que reflete a composição da sociedade brasileira. “Ao contrário do dicionário Oxford, nosso foco não é sobre um verbete que, portanto, precisa necessariamente ter um potencial duradouro e, por isso, acaba sendo escolhido apenas por especialistas. Queremos captar o espírito deste ano, mesmo que ele seja efêmero. Para tanto, ouvir todos os extratos da sociedade é fundamental”, detalha Machado.

Para 2017, a Cause pretende escolher não só a #PalavraDoAno que está terminando, mas também aquela que expressa as expectativas em relação ao ano seguinte. Essa novidade será uma inovação dentro desta longa tradição ocidental, que teve início na década de 1970, quando a Society of German Language passou a selecionar o vocábulo que melhor resume o espírito da época. Desde então, a ideia se espalhou pelo mundo, com processos de seleção distintos entre si.