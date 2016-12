Nutricionista dá dicas para manter a dieta no fim do ano

Para conseguir driblar esse período de festas e confraternizações, cheias de calorias, e manter o foco na dieta, é um desafio. Não é necessário passar vontade, mas com ajuda profissional e as escolhas certas, é possível não ganhar de peso comum neste período.

O nutricionista Diogo Círico, da GSuplementos, da algumas instruções de como se manter em forma neste período:

DE TUDO UM POUCO

Não é preciso se privar de nada. A grande questão é a quantidade. Você consegue provar de tudo, mas sem exagerar no tamanho do prato. Faça porções menores e pegue de tudo um pouco, garantindo um prato completo e o sabor de cada receita. Você vai conseguir provar muito mais e não terá aquele desconforto depois da ceia.

EXERCÍCIO FÍSICO

Esse é um detalhe importante para quem está na rotina de treinos na academia. É preciso sempre manter uma rotina diária de treinos para garantir tanto os resultados desejados quanto a manutenção dos ganhos. Por isso, mesmo quando estiver nas férias de final de ano, peça ao seu personal trainning opções de treino em casa. E, o mais importante, tenha sempre a disciplina na execução.

MODERE NA BEBIDA

Uma das principais vilãs da boa forma física, a bebida alcoólica pode atrapalhar seu ganho de massa muscular. A bebedeira de final de ano pode comprometer os treinos de vários meses, e, quem sofre na academia, sabe que não vale a pena ter que correr atrás do prejuízo depois.

O excesso de bebidas alcoólicas provoca um impacto negativo na síntese de proteína e na redução de gorduras, além de causar a desidratação do corpo. Por isso, beba pouco e invista em muita hidratação nessa época do ano.

GORDURA E AÇÚCAR

Nessa época do ano, é comum ter receitas que contenham estes dois vilões da dieta saudável. A preocupação maior deve estar nos pratos que levam o açúcar e a gordura. Não faltam opções saudáveis na mesa, portanto, não se esqueça delas. É o caso do próprio peru ou chester, ótimas fontes de proteínas, com pouca gordura e nenhum carboidrato.

TERMOGÊNICOS

E se você não conseguir resistir e comer um pouco além da conta, vale a pena tentar remediar com ingredientes termogênicos. Eles são suplementos capazes de fazer com que o organismo produza mais calor que o habitual. Com esse aumento na demanda de energia, podemos conseguir um déficit no consumo energético, o que leva à redução de gorduras. O resultado depois de ingerir o termogênico é que você estimula ainda mais a queima dessas gorduras no corpo, resultando no emagrecimento.

Ao combinarmos a suplementação de termogênico a uma dieta adequada e exercícios físicos, os resultados serão expressivos e rápidos. Inclua na sua lista a canela, o guaraná em pó, a cafeína, as pimentas e o gengibre.