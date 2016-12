Novas liminares asseguram posses dos prefeitos de Ipatinga e Timóteo

Novas medidas liminares deferidas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, asseguram as posses dos prefeitos eleitos de Ipatinga, Sebastião Quintão (PMDB), e de Timóteo, Geraldo Hilário (PP), no próximo dia 1º de janeiro. Ambos os candidatos já haviam sido diplomados por força de liminares anteriores, deferidas pelo mesmo ministro.

Em seu despacho, na liminar solicitada pela defesa de Sebastião Quintão, o ministro Gilmar Mendes esclarece que a “decisão não tem conteúdo de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil, considerando que, caso o STF (Supremo Tribunal Federal) decida contrariamente à tese do candidato, os procedimentos para a realização de eleições suplementares serão providenciados pelos órgãos da Justiça Eleitoral”.

Gilmar Mendes também ressalva ser “necessária a conclusão do julgamento do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida sobre o tema pelo STF, bem como a imperiosa necessidade de se evitar gastos de recursos públicos com a realização de eleições suplementares possivelmente inúteis, caso prevaleça a tese dos candidatos eleitos”.