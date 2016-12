‘Natal do 6º Andar’ alegra crianças hospitalizadas no HMC

A tarde da última quinta-feira (22) foi diferente para crianças internadas na pediatria do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga. O ambiente silencioso do hospital foi substituído por momentos de alegria e encanto. Papai Noel entrou nos hospital com música e presentes, em mais uma edição do tradicional Natal do Sexto Andar do HMC.

A festa começou na pediatria, às 15h, quando personagens do imaginário infantil começaram a provocar sorrisos nos pequenos, enquanto musicistas animavam o ambiente hospitalar. Palhaços, princesas e até heróis participaram da brincadeira, com pintura facial, pipoca e um lanche preparado de acordo com a dieta das crianças.

Quando a comitiva do Papai Noel chegou, as crianças receberam atenção especial do “Bom Velhinho”, que as ouviu e posou para fotos. A festa, que é uma parceria entre o HMC e a Consul, é importante para o tratamento das crianças internadas, como salientou o médico Mauro Oscar, superintendente Geral do hospital. “As crianças tem oportunidade de viver fora de seu problema”, explica.

A festa foi breve, já que a rotina hospitalar teve que continuar e os pequeninos precisavam descansar, mas o dia atípico ficou marcado por sorrisos de médicos, enfermeiros e, principalmente, das crianças.