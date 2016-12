Nas férias, é bom preservar a sua coluna

As férias tão esperadas chegaram e você está pronto pra botar o pé na estrada. É tempo de lazer, descanso e diversão. Mas não custa nada tomar alguns cuidados para que você aproveite ao máximo o seu passeio.

O ortopedista Mauricio Marteleto, preparou algumas dicas bem legais pra que você possa realizar, sem problemas, e com saúde tudo aquilo que planejou. “São cuidados básicos de postura e de medidas que você pode adotar do começo da viagem até chegar ao seu destino”, destaca o médico.

O especialista esclarece que os cuidados precisam ser tomados desde a hora em que você vai carregar a mala, Se a viagem for de carro ou ônibus e você vai passar muitas horas no trânsito saiba o que tem que fazer para evitar o desgaste e as dores na coluna.

1 – O Cuidado começa pela mala

O peso da mala pode ser um grande problema para sua coluna. Tome cuidado o tempo todo. Evite o peso excessivo, porque ele pode exigir um esforço redobrado. Portanto, não esqueça de dobrar os joelhos e manter a coluna ereta ao levantá-la. Se vai usar mochila, evite os movimentos bruscos ou dê preferência aos modelos de malas com rodinhas.

2 – Cuidado com a postura

Tanto no trajeto, até ao seu destino, quanto nos dias de descanso, a preocupação com a postura tem que ser constante. Evite fazer movimentos bruscos ou fora dos padrões que você costuma realizar para evitar as fisgadas na coluna. Além disso, as atividades muito intensas costumam provocar dores incômodas de fadiga muscular que persistem por alguns dias e que limitam as suas possibilidades de lazer.

3 – Olhe se a posição do banco do carro é a mais adequada

Tanto para o motorista quanto para o passageiro, a posição do banco pode ser fundamental para que você tenha ou não uma viagem tranquila. A distância correta do banco ao volante pode evitar dor nas pernas, braços e principalmente na coluna. A lombar tem que estar totalmente apoiada no encosto. Evite curvar o corpo, o banco não pode ficar nem muito atrás, nem muito na frente. Não limite os movimentos, os braços não podem ficar nem totalmente esticados nem muito dobrados.

4 – Faça paradas programadas e não deixe de fazer alongamentos

É recomendado que as paradas sejam feitas a cada duas horas. Você deve sair do carro e se movimentar um pouco. O ideal é alongar pernas e braços e você pode fazer isso de maneira bem simples, como abrir e fechar as mãos para melhorar a circulação no membro superior e em consequência melhorar também todo o retorno do sangue e até a posição da coluna cervical.

Outro alongamento indicado para essas paradas é que ajuda a aliviar a tensão e eventuais dores nas costas é a movimentação do pescoço. Mexa de um lado para o outro e faça movimentos circulares num ritmo normal. Se você repetir por cinco vezes esses movimentos já deverá ser suficiente para aliviar a tensão da viagem. A mesma recomendação serve para quem viaja de avião, trem ou ônibus. Procure andar e mexer os pés durante a viagem e, se houver parada, aproveite para descer e caminhar um pouco.

5 – Fique atento às medidas preventivas

Alongar o corpo e fazer caminhadas durante os dias de lazer são medidas fundamentais para prevenir as dores e fazer com que suas férias sejam saudáveis também para a sua coluna. Lembre-se que o alongamento deve ser feito antes, durante e depois do exercício.