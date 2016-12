Legislativo entrega mais de 120 honrarias

Em duas cerimônias, no decorrer desta semana, a Câmara Municipal de Coronel Fabriciano (CMCF) entregou mais de 120 honrarias a homenageados escolhidos pelos 17 vereadores. As sessões solenes foram respectivamente realizadas no salão de festas do Clube Casa de Campo e no plenário da própria sede do Legislativo, na quarta-feira (28) e ontem (29). Mais de mil pessoas compareceram aos eventos.

Os dois eventos reuniram diversas lideranças. O presidente das Igrejas Assembleias de Deus de Ipatinga e Coronel Fabriciano, pastor Júnior Calais; e o diretor administrativo das rádios Educadora e 107 FM, Dário de Freitas, falaram em nome dos homenageados, em cada uma das duas sessões solenes.

“Foi um momento democrático e muito marcante, com a participação de várias pessoas que integram diversos segmentos da sociedade fabricianense. Os agraciados possuem trabalhos interessantes em favor da cidade e que nem sempre são devidamente lembrados. O reconhecimento por parte da Câmara nos dá uma responsabilidade ainda maior para continuarmos levando esse legado adiante”, frisou Dário de Freitas, que recebeu a Medalha Rodrigo Neto.

Ao final da entrega de honrarias, o vereador Roberto Rodrigues, o Beto Cavaleiro (PMDB), entregou ao presidente do Legislativo, Nivaldo (Querubim) Lagares Pinto (PDT), uma placa em reconhecimento ao trabalho do parlamentar à frente da Câmara em 2016.

HOMENAGEADOS

Título de Cidadania Honorária

Jardel Lopes

Diógenes da Costa

José Geraldo Caetano

José Cláudio Teixeira

Ângelo Zulato

Maria da Glória Ferreira Giudice

Domingos Sávio Campos Resende

Waldir Gonçalves

Jorge Alencar Carvalhido

Diploma de Honra ao Mérito

Ana Paula Avelino Bonfá de Menezes

Sebastião Flávio Motim da Silva

José Gregório de Paiva Neto

Marcolino Gonçalves Silva

João Batista Fagundes

Hugo Carvalho Cassimiro

Carlos César de Sena

Ronilton de Oliveira

Medalha do Mérito Legislativo

José Célio de Alvarenga

Vanito Teixeira

Neucy Gonçalves Faustino Silva

Maria Zélia Guimarães Batista

Maria das Graças Ribeiro Silva

Paulo Lamac

Gabriel Guimarães

Alberto Coessens Guimarães

Rômulo Eufrásio de Andrade

Rosa Maria Monteiro

Paula Tatiana Leles Amaral

Leôncio Botelho

José Rodrigues do Amaral

Célio Francisco Aleixo

Néri Rute Ferraz Machado

Euclides Mauro

Elder de Souza Fragoso

Medalha do Mérito Desportivo

Sérgio Lana

Ademir Cunha

José Maria da Silva

João Garcia

Adilson Ferreira da Anunciação

Nilson Felício Ferreira

Francisco Luiz do Nascimento

Jadir Torres Bhering

Leandro Gervásio Antunes Cacau

Carlayle Adriano Teixeira

Geraldo Martins Quintão

Raimundo Alves Fernandes

José Roberto Alves

Gerson Magno de Moura

Francisco Pereira Lemos

Palmeirinhas Futebol Clube

Nilson Geraldo de Oliveira

Diploma do Embaixador da Paz

Geraldo Donato de Almeida

Sérgio Antônio Dias

Rosemeire Monteiro Ribeiro

José Cláudio Teixeira

José Maria da Costa

Carlos Alves Correa

Jesus Salvador Anício

Rudson Marcos da Silva

Dênys Flausino Barcelo

Paulo Florentino da Conceição

José Martins de Calais Júnior

Hélio Miranda de Almeida

Franciely Cristiny Silva

José Antônio de Meirelles

Geremias Moura da Silva

Marco Aurélio Gubiotti

Maria Sueli Rodrigues

Ronaldo Silva Tôrre

Antônio Rosa da Silva

Michelle Jan

David Weslay Linhares Nascimento

Nelson Rodrigo Rios Ojeda

Whitemberg Rosa Alves

Roberto Rodrigues Soares

José Adimar Pereira dos Santos

Igreja Evangélica Betânia do Bairro Santa Cruz

Medalha Zumbi dos Palmares

Ezequiel França

José Crescêncio Moreira

Marli Soares Cirilo Leone

Raimundo Nonato Lino da Silva

Luiz Otaviano Gonzaga

Escola Estadual Joaquim Gomes da Silveira Neto

Elias de Oliveira Soares

Carlos de Souza

Paulo Amaral

Tarcísio Guilherme Ventura

Celestino Caetano

Eliane Silva Gonçalves

Medalha Rodrigo Neto

Tatiane Cristian Silva Souza

Hailton Dário de Freitas

Felipe Martins Costa

Felipe Daniel Machado

Gilberto Pacheco Medeiros

Silas Rodrigues Alvarenga

Comitê Rodrigo Neto

Ronaldo Wanderson Soares

Silvia Tatiana Miranda

Fernando José Rocha de Souza

Durval Ângelo

Gizelle Ferreira Barbosa

Geraldo Hilário Torres

Medalha Jovens Notórios

Agliston Jane Mendes Coelho

Miguel Andrade Mansur Pagano

Matheus Henrique

Diogo Cerqueira de Souza

Grupo de Jovens Caravana da Paz

Jonathan Félix de Souza

Hamsés Souza Cunha

Medalha de Superação

João Moreira Maia

Antônio Silva Campos

Ismá Canedo

Ilanil Ferreira de Amorim

Antônio Pereira Filho

Silvia Vailante Santos

Marize Pereira

Grupo de Oração Unidos pela Fé

Lidiany Palladino Furbino

Antônio Rosa da Silva

Medalha do Mérito Cultural Artístico

Serviço de Educação Técnico e Profissionalizante (Sertep)

Grupo de Marujos de São José dos Cocais