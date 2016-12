Exposição mostra como montar mesa natalina

Quem busca sofisticação em sua decoração para a ceia têm mais uma referência em bom gosto. O Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, oferece uma exposição de mesas natalinas. Até o dia 26 de dezembro, peças criativas são exibidas no segundo piso do centro de compras.

Desde o último dia 8, o espaço tem atraído olhares curiosos. Mulheres da Região Metropolitana do Vale do aço, conhecidas por seu bom gosto, foram convidadas a selecionar e expor ornamentos temáticos para o fim de ano. Toda essa elegância tem um motivo: arrecadar doações para a Loja Vazia, que fica ao lado da área de exposição.

O projeto Loja Vazia arrecada donativos para cinco instituições da região, entre brinquedos, artigos de higiene coletiva e pessoal, alimentos e roupas. O ambiente tem manequins nus e prateleiras vazias, esperando pelas doações dos interessados. A Loja Vazia recebe doações até o dia 31 de dezembro.

Serviço:

Exposição de Mesas Natalinas

Data: até 26 de dezembro

Horário: 10h às 22h de segunda a sábado, 12h às 18h aos domingos

Local: Segundo piso, ao lado da Loja Vazia